Hiába Orbán optimizmusa, évek múlva és csak az olcsóbb környékeken épülhetnek a nagy Otthon Start-házak
Otthon Start: kevés a minimum 250 lakásos vidéki lakásprojekt, az árlimit miatt pedig a pesti oldal olcsóbb kerületeiben induló építkezések jöhetnek szóba.
HVG
A szerdai bejelentés szerint nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősíthetik azokat az ingatlanfejlesztéseket, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start szabályainak. A honlap mellett alkalmazás is készül, valamint hírlevelet is készítenek majd a hitelről. Létrejön egy Otthon Start Programiroda is, amely fogadja majd többek között a lakossági észrevételeket, valamint felügyeli a nagy lakásfejlesztéseket.
A 250 lakásnál nagyobb projektek nemzetgazdasági kiemelése és a gyorsított hatósági eljárás lehetősége segíti a kínálat bővítését, de a tervezési és kivitelezési időre való tekintettel ezek csak 2028 után lesznek elérhetők – mondta Kiss Gábor, a Metrodom-csoport igazgatója, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke a G7 portálnak.
Akár az átadás előtt 2-3 évvel is le lehet kötni egy lakást, de ebben az esetben a kedvezményes hitelt igénybe vevőknek hinniük kell abban, hogy a jövedelmük az átadás előtt megkötendő hitelszerződéskor is megfelelő, a program pedig még mindig elérhető lesz
– mondta Kiss.
Szinte minden attól függ, hogy meddig lesz elérhető az Otthon Start hitel. Az ingatlanfejlesztőket a hosszú távon is kiszámítható környezet és szabályozások ösztönzik leginkább új projektek indítására, miután a nagyobb beruházások átfutási ideje legalább 2-3 év – tette hozzá Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.
A 250 lakásos alsó határnak a vidéki projektek nagy része nem felel meg. A fővárosban többnyire a belváros és a kertvárosi peremkerületek közti átmeneti zónában vannak ekkora fejlesztések, például a VIII., IX., XI., XIII. kerületben. Mivel a lakások 70 százalékának meg kell felelnie a program feltételeinek (a vételár nem lehet 100 millió forint felett, és a négyzetméterár sem haladhatja meg a 1,5 millió forintot), leginkább a pesti oldal olcsóbb kerületeiben induló projektek és néhány vidéken induló nagyberuházás jöhet szóba.