Hiába Orbán optimizmusa, évek múlva és csak az olcsóbb környékeken épülhetnek a nagy Otthon Start-házak

A szerdai bejelentés szerint nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősíthetik azokat az ingatlanfejlesztéseket, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start szabályainak. A honlap mellett alkalmazás is készül, valamint hírlevelet is készítenek majd a hitelről. Létrejön egy Otthon Start Programiroda is, amely fogadja majd többek között a lakossági észrevételeket, valamint felügyeli a nagy lakásfejlesztéseket.

A 250 lakásnál nagyobb projektek nemzetgazdasági kiemelése és a gyorsított hatósági eljárás lehetősége segíti a kínálat bővítését, de a tervezési és kivitelezési időre való tekintettel ezek csak 2028 után lesznek elérhetők – mondta Kiss Gábor, a Metrodom-csoport igazgatója, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke a G7 portálnak.

Akár az átadás előtt 2-3 évvel is le lehet kötni egy lakást, de ebben az esetben a kedvezményes hitelt igénybe vevőknek hinniük kell abban, hogy a jövedelmük az átadás előtt megkötendő hitelszerződéskor is megfelelő, a program pedig még mindig elérhető lesz

– mondta Kiss.

Otthon Start: egészen brutálisan megugrott a lakáshitelek iránti kereslet Az Otthon Start program 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt közel tízszeresére nőtt a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki Magyarország legnagyobb független banki közvetítője, a Bankmonitor adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a Csok Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást.

Szinte minden attól függ, hogy meddig lesz elérhető az Otthon Start hitel. Az ingatlanfejlesztőket a hosszú távon is kiszámítható környezet és szabályozások ösztönzik leginkább új projektek indítására, miután a nagyobb beruházások átfutási ideje legalább 2-3 év – tette hozzá Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.

A 250 lakásos alsó határnak a vidéki projektek nagy része nem felel meg. A fővárosban többnyire a belváros és a kertvárosi peremkerületek közti átmeneti zónában vannak ekkora fejlesztések, például a VIII., IX., XI., XIII. kerületben. Mivel a lakások 70 százalékának meg kell felelnie a program feltételeinek (a vételár nem lehet 100 millió forint felett, és a négyzetméterár sem haladhatja meg a 1,5 millió forintot), leginkább a pesti oldal olcsóbb kerületeiben induló projektek és néhány vidéken induló nagyberuházás jöhet szóba.