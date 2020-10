Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az együttes Live Around The World című koncertalbuma vezeti a brit lemezeladási listát.



","shortLead":"Az együttes Live Around The World című koncertalbuma vezeti a brit lemezeladási listát.



","id":"20201012_Negyed_evtized_utan_a_Queen_ujra_a_slagerlistak_elere_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70eef33-d0a0-492f-9c9a-701ce24b4a55","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Negyed_evtized_utan_a_Queen_ujra_a_slagerlistak_elere_kerult","timestamp":"2020. október. 12. 09:11","title":"Negyed évszázad után a Queen újra a slágerlisták élére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő, hogy a tekintélyelvű tagországok túsza lesz. A Financial Timesnak adott nyilatkozatban Zuzana Caputová felszólította az EU-tagokat, hogy függesszék fel a támogatásokat azoknak a kormányoknak, amelyek megsértik a közös alapértékeket.","shortLead":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő...","id":"20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f5a81-b326-41c0-9a27-4205be2b546c","keywords":null,"link":"/360/20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","timestamp":"2020. október. 12. 08:30","title":"Orbán ellen szólalt fel a jogállamiság ügyében a szlovák államfő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat, a szélsőjobb színeiben induló Heinz-Christian Strache volt alkancellár új pártja pedig nem lépte át az ötszázalékos küszöböt.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat...","id":"20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2f20e-f57e-4836-b81b-47f0fe0ea5cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","timestamp":"2020. október. 11. 21:28","title":"A szociáldemokraták győzhettek a bécsi választásokon, a szélsőjobb leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál válogatott többi tagjának negatív lett a tesztje.","shortLead":"A portugál válogatott többi tagjának negatív lett a tesztje.","id":"20201013_Koronavirusos_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2f9c8f-2cfe-40d4-b8a2-60c9d9cc6714","keywords":null,"link":"/sport/20201013_Koronavirusos_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Koronavírusos Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b44b8b8-2cd0-49b2-85d1-795805fff7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok V8-as Golf rohangál különben sem a világon.","shortLead":"Nem sok V8-as Golf rohangál különben sem a világon.","id":"20201012_Teljesen_elvetemult_a_driftautova_alakitott_Volkswagen_Golf__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b44b8b8-2cd0-49b2-85d1-795805fff7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddb86db-d798-4cbb-b5b2-c43eac4f6f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Teljesen_elvetemult_a_driftautova_alakitott_Volkswagen_Golf__video","timestamp":"2020. október. 13. 04:08","title":"Teljesen elvetemült a driftautóvá alakított Volkswagen Golf - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.","shortLead":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar...","id":"20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7598a5-3425-42e2-9405-df3c4f3be318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 12. 13:30","title":"Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti Filmintézet pályázatán. Hét nagyköltségvetésű tévéfilm kapott összesen 1,77 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti...","id":"20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb827ec8-93b9-40cb-85ab-9ae28b34f413","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 13. 16:09","title":"Eperjes Károly is nyert pénzt tévéfilm gyártásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]