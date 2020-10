Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Point istálló versenyzője helyett Nico Hülkenberg állt rajthoz a másfél héttel ezelőtti Eifel Nagydíjon. Akkor még nem lehetett tudni, mi volt a kanadai baja. ","shortLead":"A Racing Point istálló versenyzője helyett Nico Hülkenberg állt rajthoz a másfél héttel ezelőtti Eifel Nagydíjon. Akkor...","id":"20201021_lance_stroll_racing_point_f1_koronavirus_eiifel_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6dc480-4ef8-49c4-ad31-5cfd50e7eae1","keywords":null,"link":"/sport/20201021_lance_stroll_racing_point_f1_koronavirus_eiifel_nagydij","timestamp":"2020. október. 21. 13:50","title":"Nem gyomorrontása, koronavírus-fertőzése volt az F1-es Lance Strollnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48b4383-0db0-43ed-8ac1-9adda667b292","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a tulaj távol volt, hatalmas eső esett, de sikerült száraz lábbal megúsznia a helyzetet.","shortLead":"Amíg a tulaj távol volt, hatalmas eső esett, de sikerült száraz lábbal megúsznia a helyzetet.","id":"20201020_Taviranyitva_jott_gazdajahoz_a_Tesla_ami_egy_hatalmas_tocsaban_allt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48b4383-0db0-43ed-8ac1-9adda667b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bf1301-1b25-41cf-9f03-6c616e419531","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Taviranyitva_jott_gazdajahoz_a_Tesla_ami_egy_hatalmas_tocsaban_allt__video","timestamp":"2020. október. 20. 16:59","title":"Távolról hívta magához a gazdája a Tesláját, ami egy hatalmas tócsában állt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","shortLead":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","id":"20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c2a26-a5d2-4fe7-b728-d29b90d9a897","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","timestamp":"2020. október. 20. 05:05","title":"Erős földrengés volt Alaszkában, szökőárriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c4f7e8-eb59-4613-b55b-fa359d5b2846","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban.","shortLead":"Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban.","id":"20201021_Koronavirus_nemetorszag_jens_spahn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c4f7e8-eb59-4613-b55b-fa359d5b2846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604240d5-a0c4-447a-a300-3850ce64b30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Koronavirus_nemetorszag_jens_spahn","timestamp":"2020. október. 21. 18:22","title":"Koronavírusos lett a német egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632f8954-8dad-489e-a6a3-c6ca3ccf764c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy exkluzív ügyfele biztosan volt a nyáron a ZalaZone pályának.","shortLead":"Egy exkluzív ügyfele biztosan volt a nyáron a ZalaZone pályának.","id":"20201021_Zalaegerszegen_teszteltek_a_2000_loeros_horvat_hiperautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632f8954-8dad-489e-a6a3-c6ca3ccf764c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c40f19-01a1-432d-b320-9e62a053e106","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Zalaegerszegen_teszteltek_a_2000_loeros_horvat_hiperautot","timestamp":"2020. október. 21. 15:13","title":"Zalaegerszegen tesztelték a közel 2000 lóerős horvát hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is szabálytalankodott. Akár 12 évet is kaphatnak.","shortLead":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is...","id":"20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3505ec0-80fb-48ab-8c57-3728dbcafa77","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","timestamp":"2020. október. 21. 12:44","title":"Zsebre dolgozhatott két rendőr az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa984dc-a6ef-40af-92da-b04d4825c56d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Családi apartmanok, kemping, sportpálya és napelempark is épülhet Mátraverebélyen.","shortLead":"Családi apartmanok, kemping, sportpálya és napelempark is épülhet Mátraverebélyen.","id":"20201021_Matraverebely_Szentkut_nemzeti_kegyhely_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa984dc-a6ef-40af-92da-b04d4825c56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db94b7-e6c6-473f-bdf3-35d81b5bde8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201021_Matraverebely_Szentkut_nemzeti_kegyhely_turizmus","timestamp":"2020. október. 21. 08:46","title":"3,4 milliárd forintot ad az állam Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely turisztikai fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]