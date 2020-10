Felfüggesztette a New Yorker híres szerzőjét, jogi szakértőjét, Jeffrey Toobint, miután a férfi egy Zoomon keresztül zajló videókonferencián maszturbálni kezdett - írja a BBC.

A 60 éves Toobin, aki a CNN egyik elemzője is, az esetről elmondta: kínosan hülye hibát követett el, azt hitte, nincs bekapcsolva a kamerája és a mikrofonja. "Bocsánatot kérek a feleségemtől, a családomtól, a barátaimtól és a munkatársaimtól" - nyilatkozta.

Felfüggesztette a New Yorker magazin híres szerzőjét, jogi szakértőjét, Jeffrey Toobint, miután a férfi egy Zoomon keresztül zajló videókonferencia alatt maszturbált – írja a BBC.

A 60 éves Toobin, aki a CNN egyik elemzője is, nem tagadta a történteket, mint elmondta: kínosan hülye hibát követett el, azt hitte, nincs bekapcsolva a kamerája és a mikrofonja. "Bocsánatot kérek a feleségemtől, a családomtól, a barátaimtól és a munkatársaimtól" – nyilatkozta.

Az esetről elsőként beszámoló Vice úgy tudja, a hívás résztvevői éppen szünetet tartottak, Toobin ekkor kezdett el maszturbálni – ezt legalább ketten látták.

A New Yorker közölte, hogy amíg kivizsgálják az ügyet, felfüggesztik Toobin munkaviszonyát, és a CNN is arról számolt be, hogy Toobin némi szabadságot vett ki, amelyet meg is adtak neki.