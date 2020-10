Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő...","id":"20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e982d79-8db9-49cd-ba98-533ff6f02bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","timestamp":"2020. október. 20. 17:10","title":"Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","shortLead":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","id":"20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc2b49-a26a-46ab-9d95-38255fe13ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","timestamp":"2020. október. 19. 15:18","title":"Felvásárolta az állam az egyik influenzaoltás teljes készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes antiszeptikus öblögetők és szájvizek képesek hatástalanítani az új-koronavírust az amerikai Pennsylvania Állami Egyetem (Penn State) kutatóorvosai szerint. A kísérlet eredményét a mindennapokban figyelembe lehet venni, de érdemes helyén kezelni.","shortLead":"Egyes antiszeptikus öblögetők és szájvizek képesek hatástalanítani az új-koronavírust az amerikai Pennsylvania Állami...","id":"20201021_koronavirus_hatastalanitasa_szajviz_antiszeptikus_oblogeto_babasampon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d288c1c-1d5e-4d4c-be10-e07e09f5eb36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_koronavirus_hatastalanitasa_szajviz_antiszeptikus_oblogeto_babasampon","timestamp":"2020. október. 21. 08:03","title":"30 mp alatt leöli a koronavírus 99,9%-át több szájvíz – de figyeljen oda, mit csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","shortLead":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","id":"20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7956c32-cc0e-4423-8ab4-523b0c9454a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 20. 07:06","title":"A hitelmoratórium meghosszabbításáról is ma szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Újpesti-öbölben csaptak le rá, börtönbe vitték.","shortLead":"Az Újpesti-öbölben csaptak le rá, börtönbe vitték.","id":"20201020_bunugy_vizirendeszet_elfogas_lopas_duna_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0188e920-466d-4324-aec5-df66cbdcf9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bunugy_vizirendeszet_elfogas_lopas_duna_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 16:29","title":"Lopás miatt körözték, a Dunán csípték el a szentendrei M. Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5610e91b-07ac-4cd0-a3f3-38b6ad07fee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cegléd közelében történt a baleset. ","shortLead":"Cegléd közelében történt a baleset. ","id":"20201019_Ennyi_maradt_a_kocsibol_ami_Ceglednel_utkozott_egy_tehervonattal__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5610e91b-07ac-4cd0-a3f3-38b6ad07fee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2715af-b17b-41c4-a420-86de31d412b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Ennyi_maradt_a_kocsibol_ami_Ceglednel_utkozott_egy_tehervonattal__fotok","timestamp":"2020. október. 19. 13:59","title":"Galacsinná gyűrte a vonat a kocsit, amelyből épp csak ki tudott ugrani a sofőrje – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál elképzelte, milyen motivációs idézeteket készíthetnénk az egykori gazdasági miniszter ötletei alapján. ","shortLead":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál...","id":"20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21ecbc-3f4e-499c-85d9-98880f916fe6","keywords":null,"link":"/360/20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","timestamp":"2020. október. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Matolcsy eltalálta, hogy mekkora növekedés lesz, csak az előjelét nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]