Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának, hogy az szerinte nem normális.","shortLead":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának...","id":"20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cafc1c-ffd2-4a39-b821-db0fc2ba0a75","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","timestamp":"2020. október. 24. 21:33","title":"Erdogan: Macron ellenőriztesse az elmeállapotát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karanténba vonult mindhárom balti ország külügyminisztere és Szvjatlana Cinahouszkaja, a fehérorosz ellenzék vezetője is, miután találkozott Anze Logar szlovén külügyminiszterrel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. - jelentették szombaton hírügynökségek.","shortLead":"Karanténba vonult mindhárom balti ország külügyminisztere és Szvjatlana Cinahouszkaja, a fehérorosz ellenzék vezetője...","id":"20201024_Harom_kulugyminisztert_es_Cihanouszkajat_is_karantenba_kuldott_egy_fertozott_szloven_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96e83be-6000-4474-9431-409b874bdf00","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Harom_kulugyminisztert_es_Cihanouszkajat_is_karantenba_kuldott_egy_fertozott_szloven_politikus","timestamp":"2020. október. 24. 19:19","title":"Cihanouszkaját és három külügyminisztert is karanténba küldött egy fertőzött szlovén politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen vannak kórházban, mint tavasszal voltak, ráadásul most a súlyosabb esetek kerülnek be. Kiderült, a kiskunhalasi járványkórház is lassan betelik. A miniszter hat új kórházat vont be az ellátásba vidéken, az ellátásban eddig is részt vevő kórházaknak több ágyat kell előkészíteniük.

","shortLead":"Többen vannak kórházban, mint tavasszal voltak, ráadásul most a súlyosabb esetek kerülnek be. Kiderült, a kiskunhalasi...","id":"20201025_Kasler_ujabb_korhazakat_jelolt_ki_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9669aba5-e1a3-4e7e-ae69-b002c24e1064","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Kasler_ujabb_korhazakat_jelolt_ki_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","timestamp":"2020. október. 25. 16:53","title":"Kásler újabb kórházakat jelölt ki a koronavírusos betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","shortLead":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","id":"20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b5b169-1ed1-4a84-8e09-ab3f6e70772f","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","timestamp":"2020. október. 25. 18:14","title":"Budapesten rendezik a 2021-es cselgáncs-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d558e9b-bfe5-4135-8da8-691d89dd109e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A zsűri indoklása szerint a film a magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért érdemelte ki az elismerést.","shortLead":"A zsűri indoklása szerint a film a magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért érdemelte ki az elismerést.","id":"20201024_fodij_chicago_horvat_Lili_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d558e9b-bfe5-4135-8da8-691d89dd109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d63e51e-db7f-46d0-8360-4ff81bcc2081","keywords":null,"link":"/elet/20201024_fodij_chicago_horvat_Lili_film","timestamp":"2020. október. 24. 14:39","title":"Fődíjat kapott Chicagóban Horvát Lili filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette némiképp a nyugaton ismert mintákhoz. Az irány széttartó volt: a középosztály számára a világ szabaddá és egyre sokszínűbbé vált, hirtelen felemelkedett egy sajátos kultúrát hozó új vállalkozóréteg, eközben azonban tömegek kerültek kilátástalan helyzetbe.","shortLead":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette...","id":"20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8ab0-bd61-45bc-be26-dd93a9a32ae5","keywords":null,"link":"/360/20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","timestamp":"2020. október. 24. 15:30","title":"A szabadság ára: a rendszerváltás és a hétköznapok - Drótvágó sorozat 5. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]