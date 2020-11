Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4527ad-8434-4a96-99ff-68b28c4e461a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nézőtéren és a színpadon is csak negatív teszttel rendelkező emberek lesznek – ígéri Fischer Iván.","shortLead":"A nézőtéren és a színpadon is csak negatív teszttel rendelkező emberek lesznek – ígéri Fischer Iván.","id":"20201106_Gyorstesztekkel_iktatja_ki_a_virust_a_nezoterrol_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d4527ad-8434-4a96-99ff-68b28c4e461a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4365999-947d-417e-8f07-d707ba6291bd","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Gyorstesztekkel_iktatja_ki_a_virust_a_nezoterrol_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2020. november. 06. 09:53","title":"Gyorstesztekkel iktatja ki a vírust a nézőtérről a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárt frakciójának a közleményében arról írnak, hogy Brüsszel Soros megrendelését teljesíti, annál többet jelenthet az, amit Varga Judit írt: ezzel az EU-költségvetés magyar vétója sem kizárt.","shortLead":"A kormánypárt frakciójának a közleményében arról írnak, hogy Brüsszel Soros megrendelését teljesíti, annál többet...","id":"20201105_Fidesz_Soros_jogallalmisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b131df42-bba7-45b3-a0e8-0d7045769385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Fidesz_Soros_jogallalmisag","timestamp":"2020. november. 05. 17:19","title":"Varga Judit az EU-költségvetés vétójával fenyeget, a Fidesz sorosozik a jogállamisági egyezségre válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","shortLead":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","id":"20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137dd649-47b1-403e-bc0b-427bb5e33c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","timestamp":"2020. november. 05. 14:03","title":"Már az iPhone 13 prototípusa is kiszivároghatott, jönnek is róla a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Eldőlni látszik: Joe Biden a levélszavazatokkal ledolgozta a hátrányát Pennsylvaniában, és az ottani 20 elektorral túljut a győzelemhez szükséges 270-es határon. A hivatalos eredményekre azért még várni kell.","shortLead":"Eldőlni látszik: Joe Biden a levélszavazatokkal ledolgozta a hátrányát Pennsylvaniában, és az ottani 20 elektorral...","id":"20201106_Joe_Biden_Pennsylvania_amerikai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6596e41b-5558-4d93-9a6e-f7b8b3be0a18","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Joe_Biden_Pennsylvania_amerikai_elnok","timestamp":"2020. november. 06. 14:54","title":"Joe Biden vezet Pennsylvaniában is, ő lehet a következő amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","shortLead":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","id":"20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd8011-5534-43d9-8da3-4003684ec3b2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","timestamp":"2020. november. 06. 15:47","title":"Megjött a karácsonyi csirkemellény-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]