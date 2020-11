Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve hetedszer is világbajnok lett.","shortLead":"Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve...","id":"20201115_Hamilton_behuzta_a_hetedik_vilagbajnoki_cimet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ec18-c495-47f9-b99a-6fb0246de6b9","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Hamilton_behuzta_a_hetedik_vilagbajnoki_cimet_is","timestamp":"2020. november. 15. 13:15","title":"Hamilton behúzta a hetedik világbajnoki címet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Észtországból indult Bolt tovább terjeszkedik Magyarországon.","shortLead":"Az Észtországból indult Bolt tovább terjeszkedik Magyarországon.","id":"202046_bolt_hssc_szolgaltatokozpont_eszt_innovacioval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63664519-fd72-4aa5-bd0f-3bbff0d104ff","keywords":null,"link":"/360/202046_bolt_hssc_szolgaltatokozpont_eszt_innovacioval","timestamp":"2020. november. 16. 12:00","title":"Finnugor koprodukció: milliárdos bevétel, 40%-os profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7281536f-c288-43d9-8f49-be4bc9a8ca04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának luxusautóját - adta hírül a The Sun.","shortLead":"Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának...","id":"20201115_Elloptak_Harry_Kane_luxusautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7281536f-c288-43d9-8f49-be4bc9a8ca04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4146e706-cdbf-4615-ada0-673bf3b79f79","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Elloptak_Harry_Kane_luxusautojat","timestamp":"2020. november. 15. 21:33","title":"Ellopták Harry Kane luxusautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c848cb-afaf-4a3b-9875-2c0f81181ec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fém- helyett szövettetővel és a korábbinál nagyobb csomagtartóval támad az újdonság. ","shortLead":"Fém- helyett szövettetővel és a korábbinál nagyobb csomagtartóval támad az újdonság. ","id":"20201117_magyarorszagon_a_teljesen_uj_bmw_4_cabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c848cb-afaf-4a3b-9875-2c0f81181ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ae834-c3a5-453e-982c-ea2a98fab836","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_magyarorszagon_a_teljesen_uj_bmw_4_cabrio","timestamp":"2020. november. 17. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új BMW 4 Cabrio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98797771-99cc-42d6-b71e-dc385d5a3043","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A maga egyszerűségében is különös és különleges zenekar a reménytelen helyzetekben és a nagy újrakezdésekben is mindig erős volt. Naná, hogy 2020-ban jelentkeznek egy új lemezzel. Meghallgattuk a Power Up című albumot.","shortLead":"A maga egyszerűségében is különös és különleges zenekar a reménytelen helyzetekben és a nagy újrakezdésekben is mindig...","id":"20201116_Visszatert_az_ACDC_mert_2020ban_barmi_megtortenhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98797771-99cc-42d6-b71e-dc385d5a3043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d471e7b-fefd-446f-bdc6-019d2fb3ff51","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Visszatert_az_ACDC_mert_2020ban_barmi_megtortenhet","timestamp":"2020. november. 16. 17:00","title":"Visszatért az AC/DC, mert 2020-ban bármi megtörténhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: záróra, felelősség, remény, gólöröm, hiszti. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a2017-0cca-4726-8c99-9afffe931be2","keywords":null,"link":"/360/20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. november. 15. 19:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos fontosabbnak tartja reményt gyártani, mint vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]