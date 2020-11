Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"450b0b03-a58b-4332-9173-4c5f1b948dc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér Petra ellen pályázati pénzek felhasználása miatt indult nyomozás.\r

\r

","shortLead":"Fehér Petra ellen pályázati pénzek felhasználása miatt indult nyomozás.\r

\r

","id":"20201121_Lemondott_Boldog_Istvan_kozvetlen_munkatarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450b0b03-a58b-4332-9173-4c5f1b948dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c7ddd5-e849-4bbc-bb2c-f5bafce2c255","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Lemondott_Boldog_Istvan_kozvetlen_munkatarsa","timestamp":"2020. november. 21. 13:42","title":"Lemondott Boldog István közvetlen munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre kötöttek szerződést, mint amiről eddig tudtunk; Parragh László már az önkormányzati adók befagyasztásánál tart az ötletelésben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre...","id":"20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bb4017-2137-4cc3-ac0c-1769db8a9108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","timestamp":"2020. november. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy a migránsok miatt kényszerítik ránk a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97572093-ee64-4776-ad30-31d8a42824a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Adjon ötleteket, különben a kormány teszi meg.","shortLead":"Adjon ötleteket, különben a kormány teszi meg.","id":"20201122_Parragh_az_onkormanyzatokat_sporoltatna__On_kit_Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97572093-ee64-4776-ad30-31d8a42824a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90783460-35e0-4b02-b4b9-00bc9ead949e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Parragh_az_onkormanyzatokat_sporoltatna__On_kit_Szavazzon","timestamp":"2020. november. 22. 14:00","title":"Parragh szerint az önkormányzatoknak kéne spórolni. Ön szerint kinek? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93dab2e-c686-4277-93ea-62fb5f7230fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A programról szerdán dönt a főváros.","shortLead":"A programról szerdán dönt a főváros.","id":"20201122_egegiro_fu_budapest_fuvesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93dab2e-c686-4277-93ea-62fb5f7230fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0bb68-17dd-4638-8ee7-eaa48ac2bcf4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_egegiro_fu_budapest_fuvesites","timestamp":"2020. november. 22. 15:10","title":"30 miliót szórhat ki Budapest a gangok zöldítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","shortLead":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","id":"20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f988f56c-c796-467e-9d51-5dc098e8f462","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 21. 09:33","title":"Koronavírus: 121 halott, 4397 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5c4b66-239f-4013-a6c1-ad9dfc22fe2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatóriumot 1963. november 1-jén adták át, azóta szolgálta a tudományt. Több filmben is szerepelt, Carl Sagan üzenetet küldött vele a Messier 13 gömbhalmaz felé, és egy ideig ez volt a világ legnagyobb rádióteleszkópja. Miután két tartókábele is elszakadt, kiderült, a szerkezet menthetetlen.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatóriumot 1963. november 1-jén adták át, azóta szolgálta a tudományt. Több filmben is szerepelt, Carl...","id":"20201120_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_bezarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5c4b66-239f-4013-a6c1-ad9dfc22fe2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623317ed-50b2-4559-b9e8-304173443f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_bezarasa","timestamp":"2020. november. 20. 20:03","title":"Életveszélyessé vált, 57 év után bezárják a világ egyik leghíresebb rádióteleszkópját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]