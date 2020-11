Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely tájékoztatása szerint március óta több mint 5 ezer egészségügyi dolgozó lett kapta el a vírust Magyarországon.","shortLead":"Gulyás Gergely tájékoztatása szerint március óta több mint 5 ezer egészségügyi dolgozó lett kapta el a vírust...","id":"20201126_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2c8f4d-1e18-49ad-850b-872562d5f164","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 26. 11:53","title":"Már 15 magyar egészségügyi dolgozó halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium nem él újonnan kapott felhatalmazásával. ","shortLead":"Bíznak benne, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium nem él újonnan kapott felhatalmazásával. ","id":"20201126_SZFE_kormanyrendelet_oktatas_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7873da3-d0fd-44a8-93da-40de4d1d85b9","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_SZFE_kormanyrendelet_oktatas_felev","timestamp":"2020. november. 26. 16:26","title":"Reagált az SZFE hallgatósága arra a hírre, hogy megsemmisíthetik a félévüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média sem létezett, a közléskényszerünk jóval egészségesebb keretek közt mozgott. A social media adta szabadság túl hirtelen jött ahhoz, hogy mindenki jól kezelje: az online térbe a mai napig rengeteg kép kerül ki bármiféle öncenzúra, szerkesztési elv, vagy felelősségtudat nélkül. Persze jó, ha az emlékeknek nyoma marad, de nem mindegy, hol, ezért összeszedtünk pár alternatívát a Facebook és az Instagram helyett!","shortLead":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média...","id":"20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ef833-3a13-4128-b6ab-f45f3a9574c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"5 ötlet, ahol jobb helye lesz a fotóidnak, mint a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt, lengyel kötődéssel is rendelkezik.","shortLead":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt...","id":"20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe81c912-df69-48c5-99d9-3d8171ac3950","keywords":null,"link":"/360/20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","timestamp":"2020. november. 25. 16:00","title":"Szenvedélyei közül a külpolitikában jut a legmagasabbra Biden külügyminiszter-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","shortLead":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","id":"20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffbc51b-a648-45cd-8ee8-d7b72071ff6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","timestamp":"2020. november. 26. 14:21","title":"Máté Gábor marad a Katona József Színház élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely korábban arról írt: 150 milliárdos mínuszban vannak.","shortLead":"Karácsony Gergely korábban arról írt: 150 milliárdos mínuszban vannak.","id":"20201126_koronavirus_jarvanykezeles_budapest_fovaros_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978badd0-1829-4a9d-9ebf-e85e7a8f3a30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_koronavirus_jarvanykezeles_budapest_fovaros_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 26. 19:32","title":"Már több mint 536 millió forintot gyűjtöttek Budapestnek járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések, ami után felvételi nélkül mehetnek egyetemre a diákok.","shortLead":"Jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések, ami után felvételi nélkül mehetnek egyetemre...","id":"20201127_Uj_iskolatipus_altalanos_iskola_utan_rogton_az_egyetem_eloszobajaba_mehetnek_a_gerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0828a954-f48f-447f-8fe7-b473cad1ea7f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Uj_iskolatipus_altalanos_iskola_utan_rogton_az_egyetem_eloszobajaba_mehetnek_a_gerekek","timestamp":"2020. november. 27. 14:08","title":"Új iskolatípus: általános iskola után rögtön az egyetem előszobájába mehetnek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]