[{"available":true,"c_guid":"52c41a2a-eed6-44a9-828b-9fece25d1325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre a felhőalapú ügyfélkapcsolat-menedzselési megoldásokat kínáló Salesforce – közölte magyar idő szerint kedd este a vállalat.","shortLead":"Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre a felhőalapú ügyfélkapcsolat-menedzselési megoldásokat kínáló...","id":"20201201_slack_felvasarlas_salesforce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c41a2a-eed6-44a9-828b-9fece25d1325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8532ddd5-ea54-4a64-ac7f-1474fada37f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_slack_felvasarlas_salesforce","timestamp":"2020. december. 01. 23:28","title":"7,6 billió forintért megveszi a Slacket a Salesforce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilenc új útvonalat jelentett be a Wizz Air Cardiffból.","shortLead":"Kilenc új útvonalat jelentett be a Wizz Air Cardiffból.","id":"20201203_Wizz_Air_brit_bazis_wales","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8fd36-d8f8-4e06-9571-31973437e3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Wizz_Air_brit_bazis_wales","timestamp":"2020. december. 03. 16:15","title":"Újabb brit bázist nyitott a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet az oltóanyag Hollandiába, közgazdasági történetek másképp. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet...","id":"20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8cfd9-957d-47a8-ad0a-7a4f44109b1f","keywords":null,"link":"/360/20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Fókuszban a Szájer-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95a9932-43c3-498f-80ef-0cef1529109b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota zöld rendszámos újdonságának alapára nem sokkal 18 millió forint felett alakul. ","shortLead":"A Toyota zöld rendszámos újdonságának alapára nem sokkal 18 millió forint felett alakul. ","id":"20201202_kiderult_a_suzuki_across_alapjanak_a_toyota_rav4_phevnek_a_hazai_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95a9932-43c3-498f-80ef-0cef1529109b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680debc2-dcf6-4b5f-a6bc-6908701f2224","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_kiderult_a_suzuki_across_alapjanak_a_toyota_rav4_phevnek_a_hazai_ara","timestamp":"2020. december. 02. 07:59","title":"Kiderült a legdrágább Suzuki alapjának, a Toyota RAV4 PHEV-nek a hazai ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem a tulajdonosa használja.","shortLead":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem...","id":"20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fde0db-7ca8-4e6e-b871-d066e79c7e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"A HP új laptopján automatikusan elsötétül a képernyő, ha nem a tulajdonosa ül előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője, Szájer József brüsszeli „házibulis” ügyét.","shortLead":"A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője...","id":"20201202_torok_gabor_szajer_jozsef_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdb0d04-dcfe-43f5-b8b6-bff1f85159ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_torok_gabor_szajer_jozsef_brusszel","timestamp":"2020. december. 02. 11:41","title":"Török Gábor a Szájer-ügyről: Ez hatalmas csapás a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e2fde-6a5d-4844-9745-5b53bd63041a","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]