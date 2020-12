Évente 80-90 ezer család szembesül az iskolaérettség kérdésével: elkezdje-e a hatéves gyerek az iskolát, vagy maradjon még egy évet óvodában? A gyerek és a társadalom érdekét is egyaránt az szolgálja, ha a gyerek iskolaéretten kezdi az iskolát. Az egyidős gyerekek között nagy fejlődésbeli különbségek mutatkoznak, nem mindenki ugyanabban az életkorban válik iskolaéretté. Az idő előtt, éretlenül iskolapadba erőltetett gyerekeket sorozatos kudarcok érik, ezek alacsony önbecsüléshez vezetnek, ami tönkreteszi az iskolás éveket és nagyban rontja az életben való boldogulásának esélyeit is. A nem iskolaérett gyerekek akadályozhatják a többiek haladását is az iskolában, így az iskolaérettség helyes megítélése az összes gyereket érinti, és az egész oktatási rendszer minőségére hatással van.

Egy tavalyi törvénymódosítás, amelyet érdemi szakmai egyeztetés nélkül vezettek be, elvette a szülők és óvodák jogát attól, hogy maguk döntsenek a további egy év óvodáról. Ezt a jogkört a gyereket csak papírok alapján ismerő Oktatási Hivatal kapta, amely – egyes esetekben a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján – dönt a további egy év óvodára vonatkozó szülői kérvényekről.

A kérvényeket január 1. és 15. között lehet benyújtani az Oktatási Hivatalnak (OH), így az ünnepek előtt már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy támogató dokumentumokat szerezzenek be – hívja fel a figyelmet közleményében az oktatási kérdések iránt érdeklődő szülők által létrehozott Szülői Hang Közösség.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, azonban a szülők nem kapnak érdemi állami segítséget sem a csatolt dokumentumok beszerzésében, sem a kérvényezés megírásában.

A szervezet szerint a hivatalos állami tájékoztatás kimerül a jogszabályok ismertetésében, és nem ad semmilyen tanácsot arról, hogy milyen pedagógiai szempontok miatt lehet fontos a gyermeknek, hogy a szülő kérvényt adjon be. Az sem világos a családok számára, hogy a kérvényeket milyen kritériumok alapján bírálja el az OH, ráadásul fellebbezési lehetőség nincs.

Az óvodák elvesztették a kérdésben a hatáskörüket, mert már sem iskolaérettségi döntést nem hozhatnak, sem iskolaérettségi vizsgálatot nem kérhetnek.

A járvány tovább ront az új törvény által teremtett eleve rossz helyzeten. A betegségek miatt az óvodákban sok a hiányzás, és a szükséges fejlesztő foglalkozások is gyakran elmaradnak, így megnő az esélye annak, hogy sok kisgyerek a szokásosnál lassabban fejlődik. A szülők számára megnehezült a dokumentumok beszerzése, a januárban esedékes tömeges, jellemzően csoportosan megszervezett szakszolgálati vizsgálatok pedig növelhetik a fertőzésveszélyt.

A tavalyi nyilvános adatok alapján az Oktatási Hivatal a kérvények nagy többségét (9775-öt) elfogadta, de jelentős számban előfordultak elutasítások is (1099). A kérvényező szülőknek tehát viszonylag nagy esélyük van az elfogadásra, amennyiben a kormány nem szigorítja a nyilvános kritériumok nélkül zajló döntési folyamatot. A törvény azonban kevésbé látványos módon a nagy elfogadási arány mellett is káros hatást vált ki azáltal, hogy a kormány magukra hagyta a szülőket és gyerekeket az iskolaérettség megítélésében, és emiatt sok szülő nincs tisztában azzal, hogy gyermeke érdekében mit kellene tennie – hangsúlyozza a Szülői Hang.



A közlemény szerint iskolaérettség kérdésében pedagógiai döntést kell hozni, de erre egy hatósági eljárás alkalmatlan – viszont a hatósági procedúra és az érdemi tájékoztatás hiánya sajnos alkalmas arra, hogy sok szülő ne kezdjen bele a kérvényezésbe, pedig sokaknál ez a gyermek érdekében szükséges lenne.