Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány kiindulópontja, Vuhan 76 napig volt teljesen lezárva.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiindulópontja, Vuhan 76 napig volt teljesen lezárva.","id":"20201207_Talalkozzunk_Vuhanban__uj_turisztikai_kampany_indult_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e664bbba-d1c8-4b25-b19a-2b4ab2e2864e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Talalkozzunk_Vuhanban__uj_turisztikai_kampany_indult_Kinaban","timestamp":"2020. december. 07. 16:04","title":"Találkozzunk Vuhanban! – új turisztikai kampány indult Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes területeken több páciens jut a most részlegesen leállt állami ellátás miatt, de idei profitrátájuk így is csökken a korábbiakhoz képest. ","shortLead":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes...","id":"202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942f2875-aa63-4f67-bfc3-0c917e1c53ef","keywords":null,"link":"/360/202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","timestamp":"2020. december. 07. 15:00","title":"Már nem csak a felső tízezernek szól a fizetős egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b8c4c-8aa0-4da6-a629-7998ba1e69fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 38-26-ra legyőzte Szerbia csapatát a dániai Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koldingban.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 38-26-ra legyőzte Szerbia csapatát a dániai Európa-bajnokság csoportkörének második...","id":"20201206_Magyar_noi_kezilabdavalogatott_Szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44b8c4c-8aa0-4da6-a629-7998ba1e69fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cccca7-88db-4d86-ad8f-ec54de9f8766","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Magyar_noi_kezilabdavalogatott_Szerbia","timestamp":"2020. december. 06. 17:35","title":"Nyert a magyar női kézilabda-válogatott Szerbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 24 éves Yasir Batalvi azért jelentkezett a Moderna vakcinájának klinikai kipróbálására, hogy ő is hozzájárulhasson a járvány elleni harchoz. Két dózist kapott.","shortLead":"A 24 éves Yasir Batalvi azért jelentkezett a Moderna vakcinájának klinikai kipróbálására, hogy ő is hozzájárulhasson...","id":"20201207_koronavirus_oltas_mellekhatasok_moderna_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5627683-3707-4326-8846-be826c775b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_koronavirus_oltas_mellekhatasok_moderna_vakcina","timestamp":"2020. december. 07. 13:03","title":"Elmondta az egyik alany, mit érzett, miután megkapta az egyik koronavírus-védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget.","shortLead":"Két elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget.","id":"20201208_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2037dc0-e624-400c-9cc6-487aba7db012","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 08. 12:20","title":"Egy 39 éves férfi és egy 103 éves nő is a koronavírus áldozatai között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","shortLead":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","id":"20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849fa234-70b1-40f4-a129-c63f8639261d","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","timestamp":"2020. december. 06. 21:54","title":"Román választás: Mindkét oldal győztesnek tekinti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9696181-bf38-42d3-b502-81b81a285d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy spanyol tanulmány szerint a koronavírus-járvány alatt a rádió bizonyult az egyik legfontosabb információforrásnak, és műsorai jól alkalmazkodtak a rendkívüli körülményekhez.","shortLead":"Egy spanyol tanulmány szerint a koronavírus-járvány alatt a rádió bizonyult az egyik legfontosabb információforrásnak...","id":"20201206_koronavirus_jarvany_tajekozodas_radio_szerepe_radiohallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9696181-bf38-42d3-b502-81b81a285d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc73343-60cf-494c-af21-d999c572ba7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_koronavirus_jarvany_tajekozodas_radio_szerepe_radiohallgatas","timestamp":"2020. december. 06. 18:03","title":"Szól a rádió, és a kutatók szerint kulcsszerepet töltött be a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közgazdászok szerint kettős kára lesz az országnak abból, ha a jogállamisági kritériumok miatt a magyar kormány megvétózza az uniós költségvetést és az újjáépítési alapot. ","shortLead":"Közgazdászok szerint kettős kára lesz az országnak abból, ha a jogállamisági kritériumok miatt a magyar kormány...","id":"20201206_Konzervativ_kozgazdaszok_is_biraljak_a_kormanyt_a_veto_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394e47c4-39db-4c83-aafb-0a8ecafc739c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Konzervativ_kozgazdaszok_is_biraljak_a_kormanyt_a_veto_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 18:43","title":"Konzervatív közgazdászok is bírálják a kormányt a vétó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]