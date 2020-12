Már most is sokan küzdenek közülük alvászavarral, depresszióval és stresszel.

Együttműködési megállapodást írt alá a MedSpot Alapítvány és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara. Az Arctalan hősök elnevezésű kampánnyal a szervezet célja, hogy mentális segítséget nyújtson az egészségügyi dolgozóknak, akik immár több hónapja minden nap a koronavírus-világjárvány frontvonalában küzdenek. A szakemberek számára az idei karácsonyi időszak még megterhelőbb lehet. Lelki támogatásuk ezért most kiemelten is fontos.

„Egyéni krízisintervenciós konzultációkat biztosítunk, amelyeket igyekszünk úgy, online megszervezni, hogy kritikus helyzetben is igénybe tudják venni a kollégák, továbbá csoportos segítő foglalkozásokat tartunk a kórházakban. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karával kutatást végzünk majd, hogy pontos képet kapjunk arról, az egészségügyi dolgozók milyen állapotban vannak, ez hogyan változik, ezáltal pedig a mentális segítségnyújtás hatásait is tudjuk majd mérni. Mindemellett közösen olyan segédanyagok – relaxációs vagy edukációs programok – elkészítését is tervezzük, amelyeket az egészségügyi dolgozók akár munka közben is el tudnak érni a honlapunkon keresztül” – emelte ki az együttműködés kapcsán Spányik András orvos, a MedSpot Alapítvány kurátora.

Alvászavar, depresszió, poszttraumásstressz-szindróma – a legfrissebb külföldi adatok szerint ezek a tünetek vagy megbetegedések jellemzőek leginkább az egészségügyi dolgozókra a koronavírus-világjárvány időszakában.

„Már a Covid–19-pandémia előtt végzett kutatások is azt mutatták, hogy az egészségügyi dolgozókat sokkal több stressz éri foglalkozásuk gyakorlása során, mint más hivatások képviselőit. Mindez pedig csak tovább fokozódott a koronavírus-világjárvány miatt, hiszen nap mint nap szembesülnek az élet-halál kérdésével, valamint az állandó készenlét – amellett, hogy fizikailag is megterhelő – szintén stresszfaktort jelent. Túlterhelt a rendszer és egyre gyűlik a feldolgozatlan élményanyag, amivel nem biztos, hogy van idejük foglalkozni. Nagyon fontos, hogy olyan szolgáltatásokat tudjuk nyújtani számukra, amelyekkel kezelhetővé válnak ezek a helyzetek. Ezért is örülünk a most aláírt megállapodásnak” – hangsúlyozta Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK dékánja.

A MedSpot Alapítvány közleménye szerint céljuk olyan mentális támogatást nyújtani az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak, amellyel könnyebben átvészelik ezt a hihetetlenül megterhelő időszakot. Tervezik, hogy hosszú távon, a pandémia befejeződése után is folyamatosan segítik őket abban, hogy családjukkal együtt könnyebben fel tudják dolgozni mindazt, amit átéltek – traumáikat, lelki problémáikat. A kezdeményezéshez többek között az Uzsoki Utcai Kórház munkatársai is csatlakoztak – olvasható a közleményben.