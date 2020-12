Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7334859e-5c60-4879-a175-1735322030d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden győzelmét próbálták érvényteleníteni, sikertelenül.","shortLead":"Joe Biden győzelmét próbálták érvényteleníteni, sikertelenül.","id":"20201212_A_Legfelsobb_Birosag_elutasitotta_Trump_es_Texas_allam_keresetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7334859e-5c60-4879-a175-1735322030d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbfe00-4723-4c48-85f8-cf07c276e22f","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_A_Legfelsobb_Birosag_elutasitotta_Trump_es_Texas_allam_keresetet","timestamp":"2020. december. 12. 11:35","title":"A Legfelsőbb Bíróság elutasította Trump és Texas állam keresetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf22341-9f7f-41d0-9196-9a46378cd665","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A karácsony felér egy valóságos ökológiai katasztrófával: újrahasznosíthatatlan csomagolópapírok tömkelege, felesleges ajándékok és az ünnepi menüt is elszabja a legtöbb család. Cikkünk azonban számos ötlettel szolgál arra, hogyan tehetnénk fenntarthatóbbá az idei ünneplést.","shortLead":"A karácsony felér egy valóságos ökológiai katasztrófával: újrahasznosíthatatlan csomagolópapírok tömkelege, felesleges...","id":"20201212_Csomagolas_karacsonyfa_fenyo_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf22341-9f7f-41d0-9196-9a46378cd665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4811bca8-939c-4de9-b63d-e6bd38f6b505","keywords":null,"link":"/zhvg/20201212_Csomagolas_karacsonyfa_fenyo_zhvg","timestamp":"2020. december. 12. 20:00","title":"Csomagolás gyerekrajzba, fenyőfa kölcsönbe: hogyan tegyük zöldebbé a karácsonyt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","shortLead":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","id":"20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2eb641-642e-4fbf-8498-6ecaea2f2720","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","timestamp":"2020. december. 12. 17:30","title":"Erekciós problémák? Erre is van már app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kínai Oppo cégnek nincsen még összehajtható telefonja a piacon, azonban egyre másra szabadalmaztat újszerű ötleteket ebben a témakörben. Egyik elképzelése blokkokból felépülő telefonról szól.","shortLead":"Bár a kínai Oppo cégnek nincsen még összehajtható telefonja a piacon, azonban egyre másra szabadalmaztat újszerű...","id":"20201213_oppo_szabadalmak_blokkos_osszehajthato_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbcec22-f665-4afd-8d4d-96d234238941","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_oppo_szabadalmak_blokkos_osszehajthato_telefonok","timestamp":"2020. december. 13. 10:03","title":"Ilyen összehajtható telefonokra még senki sem gondolt – kivéve az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ff311-5339-4471-8e3f-4f5a487c89a4","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Ha nem vigyáznak az egyetemek, kiberbéklyóba láncolhatja hallgatóikat az online vizsgáztatás. Az amerikai trendek egyenesen veszélyesnek tűnnek. Itthon főleg a tudatlanság okozhat bajt.","shortLead":"Ha nem vigyáznak az egyetemek, kiberbéklyóba láncolhatja hallgatóikat az online vizsgáztatás. Az amerikai trendek...","id":"202050__online_vizsgaztatas__hatartalan_kivancsisag__zoom_es_tarsai__szemenszedett_tanulsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ff311-5339-4471-8e3f-4f5a487c89a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35f1097-50cb-4176-9fde-c2e73b22cb2b","keywords":null,"link":"/360/202050__online_vizsgaztatas__hatartalan_kivancsisag__zoom_es_tarsai__szemenszedett_tanulsagok","timestamp":"2020. december. 13. 08:15","title":"Rettegésben tartja az amerikai egyetemistákat az online vizsgarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","shortLead":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","id":"20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49bf70d-e9b8-424f-84b5-154339ba14af","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Először láttak bengáli tigrist 3165 méter magasan Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával, a horvátországi nyaraláson elkapta a koronavírust. Egy hétig kórházban volt, néhány napig abban sem volt biztos, hogy túléli. Czutor Zoltán zeneszerző ennek ellenére úgy gondolja, hogy „a Jóisten mindig a tenyerén hordozza”, ezért is igyekszik ebből visszaadni valamit. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával...","id":"20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bc7-083d-42d0-817b-eaa36c0c6c29","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","timestamp":"2020. december. 13. 12:00","title":"Czutor Zoltán: Két-három napig abban sem voltam biztos, hogy megmaradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]