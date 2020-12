Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 6-án születik döntés, Nagy-Britannában, az Egyesült Államokban és Kanadában már megvan az engedély.","shortLead":"Január 6-án születik döntés, Nagy-Britannában, az Egyesült Államokban és Kanadában már megvan az engedély.","id":"20201217_moderna_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f808bab3-dc3b-4b84-8c4b-da15c7ca5380","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_moderna_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 17. 21:18","title":"Hat nappal korábban dönt a Moderna-vakcina engedélyezéséről az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni a 24.hu újságírója, de hiába.","shortLead":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni...","id":"20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55030968-ddd2-4ff4-9ca4-ab79f15c910f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 17. 15:21","title":"Korrupciós ügyről kérdezték, boldog karácsonyt kívánt a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. 