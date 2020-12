Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","shortLead":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","id":"20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b207cc0-7604-4168-8dc5-fb7755694d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","timestamp":"2020. december. 19. 22:20","title":"Német időseket vertek át a török call centeres csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f72da8-7fa4-447a-96cc-5baba22fb002","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","timestamp":"2020. december. 20. 10:32","title":"Fának csapódott egy autó, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően, hogy egy új koronavírustörzs kezdett terjedni a szigetországban. ","shortLead":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően...","id":"20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d132ee7-ef5e-400e-b17a-9bcb2247ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","timestamp":"2020. december. 20. 16:07","title":"Már négy európai országba nem engedik be a brit repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","shortLead":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","id":"20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0163c8-ca38-4523-889a-7f4d315cf337","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","timestamp":"2020. december. 20. 21:10","title":"Tűz volt egy tízemeletes panelházban Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","shortLead":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","id":"20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e97f9-8d40-4411-b1a4-e14c90b7c54e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","timestamp":"2020. december. 19. 14:25","title":"Moszkvának nem kell a kétes eredetű ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé válogatást a Spotify-on.","shortLead":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé...","id":"20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181377d9-d953-4a90-949f-7a8c6fbba481","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","timestamp":"2020. december. 19. 17:26","title":"Kocsis Máté megtekintette Gyurcsány karácsonyi lejátszási listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Slusszpoén: jogsija se volt a sofőrnek.","shortLead":"Slusszpoén: jogsija se volt a sofőrnek.","id":"20201219_Egy_rendszammal_fogtak_a_rendorok_egy_kocsit_az_is_hamis_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6679c-123e-4434-a89d-01183db0f68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Egy_rendszammal_fogtak_a_rendorok_egy_kocsit_az_is_hamis_volt","timestamp":"2020. december. 19. 16:17","title":"Egy rendszámmal fogtak a rendőrök egy kocsit, az is hamis volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]