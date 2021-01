Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy egy hacker Donald Trump amerikai elnök nevében posztolt. Son-Forget korábban már hasonló ügybe keveredett Emanuel Macron francia elnökkel is. ","shortLead":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy...","id":"20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21866359-3e95-441d-a6a7-69aca7553478","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","timestamp":"2021. január. 09. 17:36","title":"A Twitter a magát Trumpnak kiadó francia politikus oldalát is blokkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality A3. Vállalati felhasználásra szánják, de a kategóriában megszokottól eltérően ezúttal nemcsak a szerelők, hanem az irodában dolgozók is hasznát vehetik. A szemüveggel úgy vetíthetünk szemünk elé akár öt virtuális képernyőt is – tele hasznos információkkal –, hogy azok tartalmát senki más nem látja.","shortLead":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality...","id":"20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c688-4c96-46f7-a2f7-cb9dc6eb65b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 08:33","title":"Bemutatta új csodaszemüvegét a Lenovo: akár öt képernyőt vetít viselője elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt ígérő laptop.","shortLead":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt...","id":"20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe5fc2d-5e85-4437-bcdc-579d32f0ffaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 11:43","title":"A HP állítja: 16,5 óráig megy egy töltéssel az új, windowsos laptopjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406","c_author":"HVG","category":"360","description":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és legérdekesebb eseményeit. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? ","shortLead":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és...","id":"202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53381f82-68d6-4379-ac3d-e46e8cfd4f32","keywords":null,"link":"/360/202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"26 esemény, amelyre mindenképp figyelni érdemes 2021-ben – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is. Nem volt nehéz dolguk, mert szinte mindenki dokumentálta a közösségi oldalakon a tettét.","shortLead":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is...","id":"20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38264856-c0e3-44ee-beb2-f1c1d50f0163","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 14:37","title":"Elfogták a szarvasembert, aki részt vett a Capitolium ostromában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","shortLead":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","id":"20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede24c27-af84-4651-b68e-4d5d946c94de","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","timestamp":"2021. január. 10. 16:29","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Ferenc pápa orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen, akkor ez a cikk önnek íródott.","shortLead":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen...","id":"20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22d0ab-85f1-4505-9225-90caa51bc147","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","timestamp":"2021. január. 10. 20:15","title":"Ez az én démonom, az pedig a tied","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]