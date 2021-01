Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak a jogviszonyban van lényeges különbség a jelenlegi működéshez képest.","shortLead":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak...","id":"20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9488f2e-4991-43bc-b9ca-fa0c47b2257d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","timestamp":"2021. január. 12. 16:17","title":"A Debreceni Egyetem kancellárja a modellváltásról: Az intézményi autonómia nőni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez képest a dohányáruk voltak sokkal drágábbak, az üzemanyagok ára alacsonyabb volt. A járvány és a válság az inflációs folyamatokat is megrángatták 2020-ban, a korlátozások miatt pedig megkérdőjelezhető az adatok pontossága.","shortLead":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez...","id":"20210114_Inflacio_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6756376a-e798-42b9-8346-7b0551bba53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Inflacio_2020","timestamp":"2021. január. 14. 09:00","title":"Messze az élelmiszerek drágultak legjobban 2020-ban, a december a dohányosoknak hozott nagy érvágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség lefolyása nem súlyosabb.","shortLead":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség...","id":"20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fad72-335d-4cd8-8482-7c8dfe2efb47","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","timestamp":"2021. január. 13. 12:07","title":"Magyarországon is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","shortLead":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","id":"20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8751f6d-100f-4c2a-8be6-05c8f5a83ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","timestamp":"2021. január. 13. 18:26","title":"A fajok tömeges kihalására figyelmeztetnek a világ legnagyobb tudósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service Zrt. a Rogán Cecíliához köthető Fitbalance sporteseményekre, nekünk nem válaszoltak, szerdán viszont a honlapjukon nyilvánosságra hozták az összegeket. Egyszer 140, még egyszer 70 millió forintot kaptak a koronavírus-válság közepén. ","shortLead":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service...","id":"20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5117b2d2-9fbe-49eb-9f20-ed2d1272623e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","timestamp":"2021. január. 13. 14:55","title":"2020-ban 210 millió forintot adott a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata a Rogán Cecíliához köthető sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság forrásai szerint egy eldobott gumikesztyűt ábrázoló kép miatt váltották le a fotószerkesztőség vezetőjének, Orbánról pedig már csak az udvari fotósok képeit közölhetik.","shortLead":"Az újság forrásai szerint egy eldobott gumikesztyűt ábrázoló kép miatt váltották le a fotószerkesztőség vezetőjének...","id":"20210112_mti_fotoszerkeztoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b424adf7-f454-4373-ab7c-586fd1dafc89","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_mti_fotoszerkeztoseg","timestamp":"2021. január. 12. 21:14","title":"Szabad Európa: Már képeken is szűri a valóságot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál és borz és a Quimby.","shortLead":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál...","id":"20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec118f9-100c-4910-a2f3-354a105c15de","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","timestamp":"2021. január. 13. 14:50","title":"Újra kinyit a 90-es évek kulthelye, a Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csendőrség szerint voltak, akik jogtalanul megelőzték az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A csendőrség szerint voltak, akik jogtalanul megelőzték az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit.","id":"20210112_oltoanyag_olaszorszag_csendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad321c7-946a-4c43-a37c-760d8b2548ca","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_oltoanyag_olaszorszag_csendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 20:28","title":"Százezer vakcina soron kívüli beadása után nyomoznak az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]