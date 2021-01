Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","shortLead":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","id":"20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ad0f57-9c1c-4a63-91e0-8ed808022d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","timestamp":"2021. január. 28. 09:21","title":"Lefelé nyit a BMW: olcsóbb új plugin hibrid 3-as és 5-ös érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely a tervek szerint állami intézmény lesz – Sárospatakon.","shortLead":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely...","id":"20210127_Tokaj_szoleje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe4aa7-972f-4e28-aa63-42c660485977","keywords":null,"link":"/360/20210127_Tokaj_szoleje","timestamp":"2021. január. 27. 15:10","title":"Sorra kiszervezi az állami egyetemeket a kormány, most mégis alapít egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium most erősítette meg, hogy Orbán Gáspár volt a brit elitakadémia egyik magyarja.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium most erősítette meg, hogy Orbán Gáspár volt a brit elitakadémia egyik magyarja.","id":"20210127_orban_gaspar_elitakademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee960fbf-2947-4ee0-8c6f-d9d78a414ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_orban_gaspar_elitakademia","timestamp":"2021. január. 27. 15:22","title":"A minisztérium cáfolja, hogy Orbán Gáspár HM-ösztöndíjasként került az elitakadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e131f9b-e077-496f-91e9-1ce2832f7bba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különböző idősíkokban és helyszíneken játszódó történetek a gyerekvállalás nehézségeiről Észak-Makedónia 2019-es Oscarra nevezett filmjében, a Fűzfában.","shortLead":"Különböző idősíkokban és helyszíneken játszódó történetek a gyerekvállalás nehézségeiről Észak-Makedónia 2019-es...","id":"202104_film__atkok_es_vagyak_fuzfa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e131f9b-e077-496f-91e9-1ce2832f7bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd009-804f-4dab-bfbe-088cdf35e37e","keywords":null,"link":"/360/202104_film__atkok_es_vagyak_fuzfa","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Szívbe markoló történet a gyermek utáni vágyról - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba a szervezett utazások EU-irányelvét, így az utazási iroda csődje után túl kevés pénzt kaptak vissza a károsultak.","shortLead":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba...","id":"20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e417e88-06c6-4ce0-98c0-d064f1c08cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 15:26","title":"Bíróság mondta ki, az állam kárt okozott egy csődbe jutott utazási iroda utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","shortLead":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","id":"20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38d20ea-4b79-42c7-85f8-b32389fa1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. január. 28. 09:22","title":"KSH: Nőtt a foglalkoztatottság 2020 decemberében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos hibajavításon túl veszélyesnek tűnő biztonsági réseket is megszüntet a készülékeken.","shortLead":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos...","id":"20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7493-7c0a-4b12-99a4-c38be1f2afa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Most tényleg nem érdemes halogatnia, frissítse mielőbb az iPhone-ját, iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években a Balatonnál játszódó történelmi thriller az a sorozatterv, amelyet a világ egyik legrangosabb sorozattervszemléjén, a Berlinale alprogramjában mutatnak be. Először szerepel itt magyar ötlet. ","shortLead":"A nyolcvanas években a Balatonnál játszódó történelmi thriller az a sorozatterv, amelyet a világ egyik legrangosabb...","id":"20210127_Enyedi_Ildiko_es_Krigler_Gabor_kozos_sorozatotlete_mutatkozik_be_a_Berlinalen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fe3a97-19b5-46e6-9ecb-6a4111ccac25","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Enyedi_Ildiko_es_Krigler_Gabor_kozos_sorozatotlete_mutatkozik_be_a_Berlinalen","timestamp":"2021. január. 27. 14:13","title":"Enyedi Ildikó és Krigler Gábor közös sorozatötlete mutatkozik be a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]