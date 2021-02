Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját kezébe vette a távoli oltóanyagok jóváhagyását. \r

","shortLead":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját...","id":"20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867e865-ccf1-447b-9a9d-b7605659d052","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 13:00","title":"A keleti portyázás után vakcina várhatóan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be az állapotáról.



","shortLead":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be...","id":"20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34954c4-4621-4fd7-b47d-8ed0d786d64d","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","timestamp":"2021. február. 03. 09:16","title":"Már Törőcsik Mari sem hiszi, hogy egyszer még színpadra állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások szerint.","shortLead":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások...","id":"20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee453e-880c-406c-9255-fecf6894b756","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. február. 02. 19:25","title":"Olaszországban már a brazil és az afrikai koronavírus-mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig nincs idő az olasz államfő szerint, aki szerdán fogadja Mario Draghit, és állítólag felkéri a kormányalakításra. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig...","id":"20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb6ae8-1ebe-46dd-bc65-12f604bebdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","timestamp":"2021. február. 03. 11:02","title":"Mario Draghi lehet Olaszország következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e162796-3989-49e6-8a3e-c78bd2735654","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Street Kitchen alapítóját vállalkozóként is megmozgatja a vegán irányzat.","shortLead":"A Street Kitchen alapítóját vállalkozóként is megmozgatja a vegán irányzat.","id":"20210203_Fordos_Ze_ma_mar_nem_gondolja_oroknek_a_pacalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e162796-3989-49e6-8a3e-c78bd2735654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823e5d1b-22c1-4571-bead-23652d40ed4a","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Fordos_Ze_ma_mar_nem_gondolja_oroknek_a_pacalt","timestamp":"2021. február. 03. 12:07","title":"Fördős Zé ma már nem gondolja öröknek a pacalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közel négy hónapig nem lehet sem le-, sem felszállni a ranguni reptéren.","shortLead":"Közel négy hónapig nem lehet sem le-, sem felszállni a ranguni reptéren.","id":"20210202_Lezartak_Mianmar_Rangun_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9e68f-0de4-4252-a250-408fb1abc60e","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Lezartak_Mianmar_Rangun_repuloter","timestamp":"2021. február. 02. 15:20","title":"Lezárták Mianmar legfontosabb repülőterét, segélyszállítmányok sem érkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai Bizottság, amelynek most kifizették a második, nagyobbik hányadát is.","shortLead":"Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai...","id":"20210202_110_milliard_forintot_kuld_Brusszel_munkahelyek_vedelmere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6556f19b-4d1b-4530-b2ad-74ef31a8e501","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_110_milliard_forintot_kuld_Brusszel_munkahelyek_vedelmere","timestamp":"2021. február. 02. 12:45","title":"110 milliárd forintot küld Brüsszel munkahelyek védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha megtartja maga mögött a keményvonalas Brexit-szavazókat.","shortLead":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha...","id":"20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361785eb-6bd3-46e5-8ea4-ea34215f28a3","keywords":null,"link":"/360/20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","timestamp":"2021. február. 02. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ha minden borul, válaszd a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]