[{"available":true,"c_guid":"b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem szabadságot hoz, hanem ugyanolyan sok megoldatlanságot, mint az a kor, amelyet állítólag lezárt. Vélemény. \r

","shortLead":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem...","id":"20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb27a8ee-9726-4dae-b441-435271dfa3fd","keywords":null,"link":"/360/20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","timestamp":"2020. november. 23. 15:30","title":"Csizmadia Ervin: Milyen értelemben érhetne véget a történelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint “év végén a karácsony hangulatához jobban illő híreket fogunk mondani.”\r

","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint “év végén a karácsony hangulatához jobban illő híreket fogunk mondani.”\r

","id":"20201124_Kasler_Miklos_nepjoleti_bizottsag_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8265d01f-0250-4d77-b306-f85687082eef","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Kasler_Miklos_nepjoleti_bizottsag_meghallgatas","timestamp":"2020. november. 24. 17:31","title":"Kásler Miklós bármelyik vakcinát beadatná magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra pénzbüntetést kért.","shortLead":"Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra...","id":"20201123_rendor_vadaszat_birosag_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b7993f-fd86-4620-b2e1-afe40b93a95b","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_rendor_vadaszat_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 23. 15:37","title":"Egy nyúlra célzott, de a hajtót találta el a rendőr a vadászaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.","shortLead":"A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.","id":"20201123_Bortonlazadas_Kozma_utca_konnygaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72659550-8703-4a89-b02e-c9d71a098cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Bortonlazadas_Kozma_utca_konnygaz","timestamp":"2020. november. 23. 08:46","title":"Börtönlázadás tört ki a Kozma utcában, könnygázt is bevetettek az őrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a felhasználói fiókokra vonatkozó tárolási elveit a Google. Közvetve azt javasolja, ne csak az ő felhőjét vegyék igénybe a felhasználók.","shortLead":"Frissítette a felhasználói fiókokra vonatkozó tárolási elveit a Google. Közvetve azt javasolja, ne csak az ő felhőjét...","id":"20201122_google_inaktiv_tarhelyek_megszuntetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43368db7-475f-43ff-9c77-0e55cbb824b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_google_inaktiv_tarhelyek_megszuntetese","timestamp":"2020. november. 22. 20:03","title":"Most cselekedjen, ha már rég nem nézett rá Google-fiókjára – különben törlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze nem való mindenkinek, adott esetben több fronton is kiverheti a biztosítékot – jövünk a részletekkel és egy gyors budapesti 5G-teszttel.","shortLead":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze...","id":"20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9a8cd1-4519-4a4e-aacf-228e1cb4572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 23. 19:30","title":"Teszten a mindent verőnek ígérkező iPhone 12 Pro Max – és a budapesti 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig két kilós darabkáért jelentős összeget kapott.","shortLead":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig...","id":"20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76e2bcd-e6c3-4abc-bfae-115955c4d63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","timestamp":"2020. november. 22. 19:03","title":"Ritka meteorit zuhant egy férfi kertjébe, egyből milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máris elbukni látszik Parragh László adóreformja.","shortLead":"Máris elbukni látszik Parragh László adóreformja.","id":"20201123_Maris_elbukni_latszik_Parragh_nagy_adoreformja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825cc7cb-d739-45e7-a028-27eaf2de9513","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_Maris_elbukni_latszik_Parragh_nagy_adoreformja","timestamp":"2020. november. 23. 15:53","title":"Nem tárgyalt a kormány az iparűzési adó felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]