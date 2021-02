Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","shortLead":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","id":"20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdb3b80-b143-4b60-bc9e-43ed2a98d713","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","timestamp":"2021. február. 01. 17:30","title":"Kamala Harris mostohalánya modellkedni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,6 milliárd forintért dolgoznak a 4iG és társai a Magyar Nemzeti Banknak.","shortLead":"3,6 milliárd forintért dolgoznak a 4iG és társai a Magyar Nemzeti Banknak.","id":"20210202_4ig_mnb_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf4f542-5ad2-43fb-937d-8695869102e4","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_4ig_mnb_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 02. 15:10","title":"A teljes magyar készpénzforgalom mögötti logisztikai rendszert a 4iG építheti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak. Kezd visszatérni az élet Rómába is. ","shortLead":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak...","id":"20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1270aa9-2500-4d72-9171-a4206115bc9d","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"A második világháború óta nem volt ilyen sokáig zárva, de ismét kinyitott a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-ausztráliai számok nagyon kedvezőek, valószínűleg a hasonló gyors és szigorú döntések miatt.","shortLead":"A nyugat-ausztráliai számok nagyon kedvezőek, valószínűleg a hasonló gyors és szigorú döntések miatt.","id":"20210202_nyugatausztralia_koronavirus_lockdown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cc081e-4051-44ab-87b0-5bf9de369896","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_nyugatausztralia_koronavirus_lockdown","timestamp":"2021. február. 02. 07:00","title":"Egyetlen covidos miatt zártak be kétmillió embert otthonra Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14","c_author":"Kókai Péter","category":"vilag","description":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is bebizonyosodott, ahol a nyugati oltóanyagokat messze nem övezi olyan kormányzati rajongás, mint a Sinopharm vakcináját. Igaz, azokból nincs is annyi, mint a kínaiból.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is...","id":"20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c048c5b-e596-4ff5-9e05-06541a319750","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","timestamp":"2021. február. 02. 20:00","title":"Orbán új kísérleti laborjában politikai kérdéssé vált a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk az utunk során.","shortLead":"A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk...","id":"20210202_google_terkep_navigacio_utcakep_street_view","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b8818-bce0-40be-a59e-6fa665e51bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_terkep_navigacio_utcakep_street_view","timestamp":"2021. február. 02. 14:03","title":"Újfajta navigáció jön a Google Térképbe, érdemes lesz kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is szerepelnek. ","shortLead":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859c8248-599d-4278-a11d-a3e817cad405","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 18:52","title":"Már 89 év alattiak is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik ősszel. De hogy melyik etapban jön több érdekesség, az idén változhat.","shortLead":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik...","id":"20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec5810d-270e-48b2-8524-ccee09bf2ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","timestamp":"2021. február. 02. 15:33","title":"Már dolgoznak az új Windows 10-en, hamarosan ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]