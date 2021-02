Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az adóhatóság a hírre, hogy a Megyeri csárdának adott bértámogatást a cég helyett az adóhatóság kapta meg.","shortLead":"Reagált az adóhatóság a hírre, hogy a Megyeri csárdának adott bértámogatást a cég helyett az adóhatóság kapta meg.","id":"20210203_nav_koztartozas_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d7ccd2-c86a-4949-b552-e021d466fb9b","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_nav_koztartozas_tamogatas","timestamp":"2021. február. 03. 18:15","title":"NAV: Törvény írja elő, hogy ha valaki tartozik az államnak, a bértámogatását is visszatartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c52fc-1522-45fb-bbfa-f93d9f005d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság még ebben a hónapban begördül az európai kereskedésekbe.","shortLead":"Az újdonság még ebben a hónapban begördül az európai kereskedésekbe.","id":"20210202_10_eves_a_nissan_leaf_villanyauto_itt_a_jubileumi_limitalt_szeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c52fc-1522-45fb-bbfa-f93d9f005d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0f244c-3acf-4b66-a81f-0456d50e8f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_10_eves_a_nissan_leaf_villanyauto_itt_a_jubileumi_limitalt_szeria","timestamp":"2021. február. 02. 10:59","title":"10 éves a Nissan Leaf, itt a jubileumi limitált széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési minisztert.","shortLead":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési...","id":"20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3475ef-731d-43c5-9b68-20c7a33323ac","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","timestamp":"2021. február. 03. 17:50","title":"Több ezer vállalkozó tüntetett a korlátozások enyhítéséért Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt a fertőzéssel szemben.","shortLead":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt...","id":"20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df5fc5-8454-4594-96c1-313b7f07b9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 10:51","title":"Az AstraZeneca vakcinájából egy oltás 76 százalékos védelmet ad, és a vírus továbbadásának esélyét is csökkenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négy nagy vizsgált bicikliúton egyaránt megnőtt a forgalom, a Bem rakpart és a Weiss Manfréd út volt a legvonzóbb.","shortLead":"A négy nagy vizsgált bicikliúton egyaránt megnőtt a forgalom, a Bem rakpart és a Weiss Manfréd út volt a legvonzóbb.","id":"20210202_Kerekpar_januar_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a68906-433a-427b-8bfd-e9bd9cccdd1c","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Kerekpar_januar_Budapest","timestamp":"2021. február. 02. 16:57","title":"Soha nem bringáztak januárban annyian Budapesten, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","shortLead":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","id":"20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9587d8f-0286-4c30-a616-3f1597e1ef89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","timestamp":"2021. február. 04. 07:11","title":"Ez a horrorkaraván már a félmilliós bírságot kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c1cc3-1568-4ac4-ba41-ffa4951caa2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrizetbe vették a 25 éves férfit, aki beleszáguldott egy öttagú család autójába.","shortLead":"Őrizetbe vették a 25 éves férfit, aki beleszáguldott egy öttagú család autójába.","id":"20210203_halalos_baleset_m6_adony_ittas_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450c1cc3-1568-4ac4-ba41-ffa4951caa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664b7c71-21c4-48e2-85a0-f88fcfed5612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_halalos_baleset_m6_adony_ittas_sofor","timestamp":"2021. február. 03. 11:25","title":"Tragédia az M6-oson: ittas lehetett a balesetet okozó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","shortLead":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","id":"20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07713b3-8a48-4e2c-a2c5-a2d85dc70907","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","timestamp":"2021. február. 02. 17:02","title":"Négy és fél évet kapott a pedofíliával vádolt volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]