[{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nébih a jövőben fel tud lépni az illegális kereskedelem vagy a mostoha körülmények között végzett szaporítás ellen.","shortLead":"A Nébih a jövőben fel tud lépni az illegális kereskedelem vagy a mostoha körülmények között végzett szaporítás ellen.","id":"20210202_Aprilistol_regisztraciokoteles_lesz_a_kisallatkereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560237d0-1ef0-49bb-a23c-658193fbfefa","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Aprilistol_regisztraciokoteles_lesz_a_kisallatkereskedelem","timestamp":"2021. február. 02. 20:27","title":"Áprilistól regisztrációköteles lesz a kisállat-kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","shortLead":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","id":"20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad2b578-ab5c-4d16-b957-2dac061f14e0","keywords":null,"link":"/sport/20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","timestamp":"2021. február. 02. 16:16","title":"Elkészült Szeged 16 milliárdos uszodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0deefcf6-a613-4210-a368-b3b094461422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kísérletbe vágott egy magyar videós, hogy kiderítse, mennyire vízálló a Samsung újdonsága.","shortLead":"Érdekes kísérletbe vágott egy magyar videós, hogy kiderítse, mennyire vízálló a Samsung újdonsága.","id":"20210203_samsung_galaxy_s21_vizallosag_akvarium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0deefcf6-a613-4210-a368-b3b094461422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735b27ec-7bcc-4cc1-a372-5fec8ab9692f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_samsung_galaxy_s21_vizallosag_akvarium","timestamp":"2021. február. 03. 08:33","title":"Lassan ötödik napja van víz alatt egy Galaxy S21, azt vizsgálják, meddig bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","shortLead":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","shortLead":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","id":"20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7bdb-7e5a-4af6-a23d-8a68f4779f42","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","timestamp":"2021. február. 02. 21:29","title":"Két FBI-ügynököt megöltek egy floridai házkutatás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai projektben, amellyel 2,2 milliárd forint támogatásból lórehabilitációs központtal kombinált lovasakadémia épülne.","shortLead":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai...","id":"20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c58811-0d94-4663-bf07-a60d6a027276","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","timestamp":"2021. február. 03. 13:56","title":"Volt miniszter ismerőseitől vett telkeken épül állami lovasközpont a Kelet Felcsútján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk szövetségeseinkkel és partnereinkkel, hogy elszámoltathassuk Oroszországot\" – fogalmazott Anthony Blinken.","shortLead":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk...","id":"20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1607471-6ed5-4982-91d9-7a3cb3c82d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:19","title":"Navaljnij \"azonnali és feltétel nélküli\" szabadon bocsátását követeli az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]