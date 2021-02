Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-csoport ásványvizes cége megvásárolta az ország egykori legnagyobb, másfél éve csődvédelembe menekült ásványvízgyártó üzemét.","shortLead":"A Mészáros-csoport ásványvizes cége megvásárolta az ország egykori legnagyobb, másfél éve csődvédelembe menekült...","id":"20210202_meszaros_lorinc_asvanyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c97d0-833f-495a-88eb-e45038a87c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_meszaros_lorinc_asvanyviz","timestamp":"2021. február. 02. 13:38","title":"Ásványvízgyárat vásárolt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt tartalmakhoz való hozzáférést – közölte kedden délután a vállalat.","shortLead":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt...","id":"20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9801feb0-0dcc-44f3-9cf8-5af6c1996f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","timestamp":"2021. február. 02. 14:33","title":"Jó hír a UPC-s e-maileseknek: hosszabbít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","shortLead":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","id":"20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b3798-c3b1-4b33-9e10-a12fc4051a53","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","timestamp":"2021. február. 03. 07:31","title":"Soha ennyi pénzt nem szedett össze az Amazon, a nagyfőnök Jeff Bezos mégis távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Moore a korábban kialakult tüdőgyulladására kapott gyógyszerei miatt nem kaphatta meg a koronavírus-fertőzés elleni oltást.","shortLead":"Tom Moore a korábban kialakult tüdőgyulladására kapott gyógyszerei miatt nem kaphatta meg a koronavírus-fertőzés elleni...","id":"20210202_tom_moore_koronavirus_fertozes_brit_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fc1ac7-c817-4970-89b8-db34f158d241","keywords":null,"link":"/elet/20210202_tom_moore_koronavirus_fertozes_brit_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 02. 17:27","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a 100 éves veterán, aki rengeteg pénzt gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő Balog Zoltánt. Ám nem a hagyományos módon.","shortLead":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő...","id":"20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c90c22d-80b0-483b-a23c-b87f6cad9127","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","timestamp":"2021. február. 03. 19:00","title":"A hagyományok többszöri felrúgásával lehet a református zsinat elnöke Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indul az oltások harmadik szakasza, a legidősebbek fogják megkapni az oltóanyagot csütörtöktől. A járványügyi adatok kedvezően alakulnak, de a szennyvízminták vizsgálata a fertőzések számának várható emelkedését mutatja.","shortLead":"Indul az oltások harmadik szakasza, a legidősebbek fogják megkapni az oltóanyagot csütörtöktől. A járványügyi adatok...","id":"20210202_operativ_torzs_gyorgy_istvan_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e3d049-36ed-48d1-9ca1-533edcba6d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_operativ_torzs_gyorgy_istvan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 02. 14:15","title":"Operatív törzs: Az egészségügyi dolgozók 93 százalékát beoltották, indul a program harmadik szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel a propagandaminiszterrel kötött házassága előtt. A csak néhány hónapja gazdává vált 28 éves nő a szüleivel együtt több mint hatszáz, de személyesen is több mint kétszáz hektárnyi borsodi erdőre, mezőre, szántóra és egyéb mezőgazdasági földterületre tett szert – a gigantikus vételárból azonban csak 5 százalékot kellett letenniük, a többit az állami tulajdonú Budapest Bank hitelezi a vevőnek. ","shortLead":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel...","id":"20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4272d401-3c70-465b-93e7-87734cefb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","timestamp":"2021. február. 02. 18:02","title":"Házasságkötésük előtt nem sokkal lett földbirtokos Rogán Antal új felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]