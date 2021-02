Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a799c4f8-0cc9-4804-8d5a-fda39a06e6d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint \"az elmúlt hónapokban pontosan láttuk, hogy Orbánék mire használták a teljhatalmat: százmilliárdokat osztogattak szét saját oligarcháiknak és strómanjaiknak, miközben kivéreztették a magyar önkormányzatokat\".","shortLead":"A DK szerint \"az elmúlt hónapokban pontosan láttuk, hogy Orbánék mire használták a teljhatalmat: százmilliárdokat...","id":"20210215_dk_felhatalmazasi_torveny_fidesz_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a799c4f8-0cc9-4804-8d5a-fda39a06e6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85ad80e-da1c-40d1-a0c5-a15f90039a49","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_dk_felhatalmazasi_torveny_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 15. 11:42","title":"A DK és a Jobbik sem akarja megszavazni a felhatalmazási törvény meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","shortLead":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","id":"20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e84fe8d-9019-4e02-b4c7-6fb042c6e3c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","timestamp":"2021. február. 14. 11:30","title":"Svédországban minden ház mellett kinőhet a földből egy közparkocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","shortLead":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","id":"20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d713bf-6703-48ca-8e9b-4fd7af0480c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","timestamp":"2021. február. 13. 21:09","title":"Kisfilmben veszi el a kedvünket az online ismerkedéstől a Nemzeti Kibervédelmi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006c4f7-2b01-41c8-97de-87b448cf6f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szomszédok próbálták kimenteni a férfit az autójából.","shortLead":"A szomszédok próbálták kimenteni a férfit az autójából.","id":"20210214_Betonatjaro_autos_Rabapatona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6006c4f7-2b01-41c8-97de-87b448cf6f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf025549-9e88-432e-af2c-2a2a2e2b8548","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Betonatjaro_autos_Rabapatona","timestamp":"2021. február. 14. 18:51","title":"Betonátjárónak csapódott és meghalt egy autós Rábapatonán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222cc300-d389-4258-90da-3038e6c4a47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, hogy az autós megsérült-e az ütközés után.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy az autós megsérült-e az ütközés után.","id":"20210214_Autopalya_baleset_Lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222cc300-d389-4258-90da-3038e6c4a47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f749083-69f8-4f7d-a1e7-35de2e59afcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Autopalya_baleset_Lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 14. 16:10","title":"Teljesen üres volt az autópálya, mégis brutális balesetet szenvedett egy sofőr Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","shortLead":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","id":"20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1005b2-a34a-42d9-b9d3-e8d2d1a0ba44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","timestamp":"2021. február. 15. 12:03","title":"A Samsung kvantumszámítógéppel próbálja kikutatni, hogyan bírhatnák tovább a telefonok akkumulátorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","shortLead":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","id":"20210215_nascar_daytona_500_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e867a363-bfcd-449f-97b4-478cd7df9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nascar_daytona_500_baleset","timestamp":"2021. február. 15. 14:13","title":"Tüzes tömegkarambollal ért véget a Daytona 500 (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja a gyártókat. A Boeing most úgy látja, 2030-ra nagy előrelépést tehet az ügy érdekében.","shortLead":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja...","id":"20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4649ba94-ad25-4348-9497-c7506dd32ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 14. 18:03","title":"Növényi olaj, állati zsír, agrárhulladék: a Boeing 2030-ra minden egyes gépét ilyesmivel reptetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]