Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"999e40c5-fab9-4593-84e0-162eada4610a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M135i xDrive alá pozícionált újdonság komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az M135i xDrive alá pozícionált újdonság komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20210219_magyarorszagon_az_uj_bmw_128ti_celkeresztben_a_golf_gti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=999e40c5-fab9-4593-84e0-162eada4610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b29441e-5f71-40d9-bc1f-182d55ec8c27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_magyarorszagon_az_uj_bmw_128ti_celkeresztben_a_golf_gti","timestamp":"2021. február. 19. 07:59","title":"Magyarországon az új BMW 128ti, célkeresztben a Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Drámai helyzet alakult ki Szlovákiában, ahol a ragályosabb koronavírus-mutációk megjelenése miatt összeomlóban van az egészségügy: az összlakossághoz mérve a halottak száma északi szomszédunknál a legmagasabb és a kórházakban olyan rossz a helyzet, mint tavaly az olaszországi Bergamóban volt. Szlovákia működésbe hozta az EU polgári védelmi rendszerét és ennek részeként orvosokat és ápolókat kért az unió többi tagállamától.","shortLead":"Drámai helyzet alakult ki Szlovákiában, ahol a ragályosabb koronavírus-mutációk megjelenése miatt összeomlóban van...","id":"20210218_A_harmadik_hullam_terdre_kenyszeriti_a_szlovak_egeszsegugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e06f2ac-21f9-40cb-9475-c1b9ab304b04","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_A_harmadik_hullam_terdre_kenyszeriti_a_szlovak_egeszsegugyet","timestamp":"2021. február. 18. 18:00","title":"A járvány harmadik hulláma térdre kényszeríti a szlovák egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer valamiért 28 ezres testtömegindex-szel számolt.","shortLead":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer...","id":"20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962748ac-503e-4b9a-bf3c-a77f41fb3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","timestamp":"2021. február. 18. 18:23","title":"Egy hiba miatt 6,2 centisnek hitték az angol újságírót, rögtön be akarták oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal keltette életre a máig népszerű szoftvert.","shortLead":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal...","id":"20210219_doom_2_kartondoboz_papir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bd6af-cdf9-4d2b-aa38-58c41f94b97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_doom_2_kartondoboz_papir","timestamp":"2021. február. 19. 19:03","title":"Megcsinálták: a Doom II kartondobozokkal is játszható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6911a7e-f208-4db1-8f9d-9facd82e4e7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyméretű Ford F-150 pickup most éppen ilyen szempontból jön jól.","shortLead":"A nagyméretű Ford F-150 pickup most éppen ilyen szempontból jön jól.","id":"20210219_A_texasi_aramszunet_miatt_most_futesre_hasznaljak_a_hibrid_autokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6911a7e-f208-4db1-8f9d-9facd82e4e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6164835-dd5f-4bd3-8b24-0a2040e9ae98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_A_texasi_aramszunet_miatt_most_futesre_hasznaljak_a_hibrid_autokat","timestamp":"2021. február. 19. 11:13","title":"A texasi áramszünet miatt most fűtésre használják a hibrid autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen tiltakozó tömegbe.","shortLead":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen...","id":"20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca436b-1856-4bca-b345-d29f63f63a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 20. 14:24","title":"Már éles lőszerrel lőnek a mianmari puccsisták – többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","shortLead":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","id":"20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534a3f4-759d-4782-ba12-6b2354de6d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","timestamp":"2021. február. 18. 18:07","title":"Gajdics Ottó lett a HírTV tartalmi igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]