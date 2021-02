Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül, hogy a Fidesz pártigazgatója tökéletes példa Seneca bölcsességére is.","shortLead":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül...","id":"20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e379b8-79f9-4c94-bde1-41cf7a2cdad7","keywords":null,"link":"/sport/20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","timestamp":"2021. február. 25. 12:51","title":"Nehezen felejthető cikkben tiszteleg Kubatov Gábor előtt a Nemzeti Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","id":"20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ae6ac-e2e6-4ef0-a574-42b1120445f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2021. február. 25. 06:17","title":"Elég tízezer budapesti támogatása ahhoz, hogy fontos ügyek kerüljenek a Fővárosi Közgyűlés elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban, összességében már rosszabb volt a helyzet, mint a tavaszi első hullám idején.","shortLead":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban...","id":"20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fb4de-f847-4b52-98c7-99ae80e9c305","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","timestamp":"2021. február. 26. 13:58","title":"Valójában már többen vannak munka nélkül Magyarországon, mint a járvány kitörése óta bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kormány szeretne lazítani a járványügyi szabályokon, de egyre rosszabb számok érkeznek a koronavírus terjedéséről. Több házi tesztet szeretnének, hogy jobban lehessen látni, milyen a valós helyzet.","shortLead":"A német kormány szeretne lazítani a járványügyi szabályokon, de egyre rosszabb számok érkeznek a koronavírus...","id":"20210224_koronavirus_teszt_nemetorszag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557c5e09-c393-4f8e-8ee8-ad277a389bce","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_koronavirus_teszt_nemetorszag_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 18:10","title":"Otthon is használható koronavírusteszteket engedélyeztek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","shortLead":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","id":"20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecab44-a7d0-4425-92bc-e0490ae721ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","timestamp":"2021. február. 25. 11:05","title":"Eddig bírta, 360 fölé került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 550 ezer adag kínai vakcina érkezett Magyarországra, a jövő hónapban jöhet a következő szállítmány.","shortLead":"Eddig 550 ezer adag kínai vakcina érkezett Magyarországra, a jövő hónapban jöhet a következő szállítmány.","id":"20210226_Szijjarto_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7737d6d5-eec4-4452-bc06-244d30d5803c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Szijjarto_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. február. 26. 09:56","title":"Szijjártó: Márciusban újabb 500 ezer kínai vakcina érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","shortLead":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","id":"20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e844b2f2-9ff9-4b2d-822d-0db28f9b5747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","timestamp":"2021. február. 25. 06:41","title":"Visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","shortLead":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","id":"20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddc838e-134a-4d0e-a395-f2d9f7adcc74","keywords":null,"link":"/elet/20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","timestamp":"2021. február. 25. 17:29","title":"Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]