[{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","shortLead":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","id":"20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2a9bd7-6cf7-4502-bd52-27a2b19e5dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","timestamp":"2021. február. 24. 21:28","title":"Kiemelt beruházás lett a debreceni oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e79576a-8aa7-4e76-98cd-aeab963aee42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q5, az A6 és az A7 zöld rendszámos új változatai az eddiginél nagyobb, akár 91 kilométeres elektromos hatótávval rendelkeznek.","shortLead":"A Q5, az A6 és az A7 zöld rendszámos új változatai az eddiginél nagyobb, akár 91 kilométeres elektromos hatótávval...","id":"20210225_mostantol_nagyobb_akkumulator_kerul_a_hibrid_audikba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e79576a-8aa7-4e76-98cd-aeab963aee42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63179d-8b4c-4749-ab13-0efc603728ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_mostantol_nagyobb_akkumulator_kerul_a_hibrid_audikba","timestamp":"2021. február. 25. 12:57","title":"Mostantól nagyobb akkumulátor kerül a hibrid Audikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket, és ha igen, mennyit foghatunk rajta. Az egészségügyben dolgozók vállát három teher nyomja: a fertőzött fekvőbetegek száma, az oltópontok működtetése és a munkaszerződésük változása.

