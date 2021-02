Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban az oltás képes lehet ezt a hullámot megtörni. ","shortLead":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban...","id":"20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f4ed76-0b82-4a6b-8bfc-a14a17f66d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","timestamp":"2021. február. 22. 12:25","title":"Operatív törzs: a következő két hétben több embert oltanak be Magyarországon, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"Massay-Kosubek Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban a valóságban ez nem történt meg. Az Európai Unió Bírósága ezért kötelezettségszegési eljárásban elítélte az országot, de vajon megvédi a magyar embereket az EU döntése, kevesebb lesz ettől a szállópor, a kipufogógáz, az avarégetés, és az ezekből fakadó korai halálozás és megbetegedés? ","shortLead":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban...","id":"20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7b0a-3215-49d3-89e1-c40b093b661e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","timestamp":"2021. február. 22. 10:15","title":"Hiába ítélte el az EU Bírósága Magyarországot, ettől nem lesz tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog segíteni, amíg saját vakcinája nem készül el. ","shortLead":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog...","id":"20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31f7f32-eb7b-45ea-b506-0ed03b25982a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","timestamp":"2021. február. 22. 15:46","title":"A Sanofi besegít a Johnson and Johnson vakcinájának gyártásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","shortLead":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","id":"20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4f1151-5257-47bd-aa34-8d400c700e64","keywords":null,"link":"/elet/20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Óriási jégkörhintát vágott a tóba az unokáknak egy észt nagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök kijelzőjén is meg tudja jeleníteni a 4K-s videókat.","shortLead":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök...","id":"20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8196f4-7b73-4ff9-bd49-5b1a0f3abec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","timestamp":"2021. február. 22. 19:03","title":"Érdemes megnyitni az androidos YouTube-ot, jött bele egy látványos újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése. A segítségével szinte pillanatok alatt ellenőrizhető a felhasználó egészségügyi állapota.","shortLead":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése...","id":"20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbde681-7406-43db-8dd5-e8fd8439e897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","timestamp":"2021. február. 22. 12:03","title":"Egy perc alatt, az arcot vizsgálva állít fel diagnózist egy ígéretes orvosi alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elsejétől megszűnik a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás, ha nem ülnek le tárgyalni a szerződéstervezetekről - írták a Debreceni Egyetem klinikájának orvosai.","shortLead":"Március elsejétől megszűnik a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás, ha nem ülnek le tárgyalni...","id":"20210223_traumatologia_debrecen_orvos_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a4ffd-e537-4f47-94d6-be315511bed5","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_traumatologia_debrecen_orvos_szerzodes","timestamp":"2021. február. 23. 06:08","title":"A debreceni traumatológia orvosai nem hajlandóak aláírni az új szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ba825-54f6-4330-84ed-bd5aa61f0718","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-re már 2,5 millió forinttól lehet licitálni.","shortLead":"A BMW-re már 2,5 millió forinttól lehet licitálni.","id":"20210222_Formula_versenyauto_arveres_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1ba825-54f6-4330-84ed-bd5aa61f0718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d5373d-b9f9-4dd7-b8ad-8bf8d2287267","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Formula_versenyauto_arveres_nav","timestamp":"2021. február. 22. 17:15","title":"Formula-versenyautókat vehet a NAV árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]