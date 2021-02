Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek kialakulását.","shortLead":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek...","id":"20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a67db20-9361-4feb-989b-325567dbd119","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. február. 28. 08:11","title":"Engedélyezte az Egyesült Államok gyógyszerhatósága a Johnson and Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít - jelentette a Vedurstofa meteorológiai szolgálat egy szombat reggeli 5,2-es fokozatú rengés után.","shortLead":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít...","id":"20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbba18f-bd93-4ea5-aa2d-8638fb0c2942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","timestamp":"2021. február. 27. 16:21","title":"Több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","shortLead":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","id":"20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea5d96f-328c-4f9a-bf63-e004a9889402","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","timestamp":"2021. február. 27. 12:25","title":"35 éves a tejes zacskó, amelyet a Balatonnál találtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 92 éves volt.","shortLead":"A színésznő 92 éves volt.","id":"20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed93c5f-5708-46e1-a51d-76e40dcd18d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","timestamp":"2021. február. 27. 18:15","title":"Meghalt Olsavszky Éva, a Katona József Színház alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e17be3f-d1dc-4519-8331-f438c0622589","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lakosság felét is elérheti a megfertőzöttek száma India több részén, immunitást szerezve a koronavírussal szemben. A járvány mintha kezdene gyengülni a sűrűn lakott országban.","shortLead":"A lakosság felét is elérheti a megfertőzöttek száma India több részén, immunitást szerezve a koronavírussal szemben...","id":"202108__fellelegzo_india__anyajimmunitas_kuszoben__vermes_remenyek__gentrening","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e17be3f-d1dc-4519-8331-f438c0622589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b617e5-3984-4ed9-9cb8-2b20ee97cd6a","keywords":null,"link":"/360/202108__fellelegzo_india__anyajimmunitas_kuszoben__vermes_remenyek__gentrening","timestamp":"2021. február. 27. 13:00","title":"India a nyájimmunitás közelébe érhetett, de nem tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely megadja a döntéstámogatást az onkológiai betegek célzott kezeléséhez. Ezzel az orvosi eszközzel nyerte meg a Peták István által alapított Oncompass Medicine az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat.","shortLead":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely...","id":"202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef673fb9-7bc0-46db-b28c-69198c158678","keywords":null,"link":"/360/202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","timestamp":"2021. február. 28. 08:15","title":"Peták István kutatóorvos: A rák ellen személyre szabott vakcinák jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai országban is olyan meleg volt az elmúlt néhány napban, milyenre még nem volt példa korábban.","shortLead":"Több európai országban is olyan meleg volt az elmúlt néhány napban, milyenre még nem volt példa korábban.","id":"20210226_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_europa_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0445482b-b096-4040-9277-ab90f492822b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_europa_melegrekord","timestamp":"2021. február. 26. 20:03","title":"Sorra dőltek meg az európai melegrekordok februárban, és ez igen rossz előjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is megtűrik a Fideszben, amíg a politikai érdek mást nem diktál.","shortLead":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is...","id":"202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a01dc-e8e6-45a2-ade2-8a3c5d6ecd5a","keywords":null,"link":"/360/202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","timestamp":"2021. február. 27. 08:15","title":"Szex és Budapest: alap lett az álszentség a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]