[{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa840cb-0a5f-4a80-bd3b-4879f5e24117","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen Új-Mexikó felett haladt az American Airlines egyik járata, amikor a legénység egy különös objektumra lett figyelmes.","shortLead":"Éppen Új-Mexikó felett haladt az American Airlines egyik járata, amikor a legénység egy különös objektumra lett...","id":"20210301_ufo_utasszallito_american_airlines_uj_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa840cb-0a5f-4a80-bd3b-4879f5e24117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84659f1-5ea5-49b1-a153-38fd46a50440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_ufo_utasszallito_american_airlines_uj_mexiko","timestamp":"2021. március. 01. 08:03","title":"Gyorsan mozgó UFO-t láttak egy utasszállítóból, az FBI is megerősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírusjárvány miatt egyre többet fizetnek a magyarok bankkártyával és a többségük nem szakítana ezzel a szokásával.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt egyre többet fizetnek a magyarok bankkártyával és a többségük nem szakítana ezzel...","id":"20210301_bankkartya_koronavirus_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34dd7f8-b1b6-43d3-8230-d5900fa152e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_bankkartya_koronavirus_fizetes","timestamp":"2021. március. 01. 12:06","title":"Már csak a magyarok 5 százaléka nem használt soha bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3293e1-5f12-4ac7-8875-0f148ff1c54d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jelentős változások lépnek életbe hétfőtől az egészségügyben, összeszedtük a legfontosabb, betegeket érintő változásokat. Mától új pácienseit nem kezelheti ugyanazzal az orvos a magánrendelésén és az állami ellátásban. Noha a kormány ígért kivételeket – például a szülész-nőgyógyászoknak –, a részletszabályok vasárnap estig nem jelentek meg. Szakmai szervezetek kidolgoztak egy javaslatot a legális megoldásra, az azonban valahol elakadt. ","shortLead":"Jelentős változások lépnek életbe hétfőtől az egészségügyben, összeszedtük a legfontosabb, betegeket érintő...","id":"20210301_halapenz_orvosvalasztas_szulesz_nogyogyasz_egeszsegugy_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3293e1-5f12-4ac7-8875-0f148ff1c54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231fc469-378d-4d80-9668-be3a619784de","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_halapenz_orvosvalasztas_szulesz_nogyogyasz_egeszsegugy_ellatas","timestamp":"2021. március. 01. 06:30","title":"Hálapénz nélkül, legálisan választana orvost? Ezt most épp nem tudja megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület - közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és...","id":"20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183abd7f-9d06-414b-a38f-dc63712c6b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","timestamp":"2021. február. 27. 21:41","title":"Olaszország fehér foltja: Szardínia szigetén feloldják a járványkorlátozások többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06610f51-180c-4a1d-a05d-22ea443d8ae5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek.","shortLead":"Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek.","id":"20210228_film_emberrablas_kereszteles_marco_bellocchio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06610f51-180c-4a1d-a05d-22ea443d8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97620e8-e1cc-4e1b-b66b-074fa20cd677","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_film_emberrablas_kereszteles_marco_bellocchio","timestamp":"2021. február. 28. 14:00","title":"Film készül a titokban megkeresztelt és elrabolt zsidó gyermekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746830dd-4dc5-4485-9906-cdb458e109bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem indítványozta a letartóztatását, szerintük nem kell tartani bűnismétléstől.","shortLead":"Az ügyészség nem indítványozta a letartóztatását, szerintük nem kell tartani bűnismétléstől.","id":"20210228_Haromgyerekes_apa_a_keselo_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746830dd-4dc5-4485-9906-cdb458e109bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa5caf4-1a0f-46f6-935c-a4a754ad41b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Haromgyerekes_apa_a_keselo_buszsofor","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Háromgyerekes apa a késelő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f51b2-4b01-4fe0-bcb9-e8528577d9dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma készített számvetést arról, hogy mekkora teret töltöttek ki a nők a könyvespolcokon.","shortLead":"A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma készített számvetést arról, hogy mekkora teret töltöttek ki a nők...","id":"20210301_Hany_kortars_noi_iro_konyve_jelent_meg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f51b2-4b01-4fe0-bcb9-e8528577d9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39050138-b918-452d-b398-f527ea16b0db","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Hany_kortars_noi_iro_konyve_jelent_meg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 01. 15:22","title":"Hány kortárs női író könyve jelent meg tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]