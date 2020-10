A Színház- és Filmművészeti Egyetem elfoglalásához vezető események közül fordulópontot jelentett, amikor a kormány által kinevezett új vezetőség tagjai egy általuk már aláírt, korábbra dátumozott, új alapító okirattal és szervezeti és működési szabályzattal érkeztek egy „tárgyalásra”, és ezzel kiderült, a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratórium megvont minden lényeges jogkört az eddigi, demokratikusan választott vezetéstől: eddig a pontig még volt, aki reménykedett abban, hogy nem totális hatalomátvételről van szó, hanem legalább részben hallgatnak majd az egyetemi polgárok szavára is. A szenátus ezért lemondott, a hallgatók pedig az augusztus 31-ére szervezett tüntetés után, az iskolakezdés napjára virradó éjjel közfelkiáltással úgy döntöttek: elfoglalják az egyetemet.

A blokád fenntartásában az egyetem mind a 350 nappali szakos diákja részt vesz, és többen a kb. 80 fős doktori képzésből, sőt az Erasmus-hallgatók is. A legfőbb döntéshozó szerv a bázisdemokrácia alapján működő fórum lett, amelyen a hallgatók, az oktatók és a nem oktató dolgozók mindegyike is egyenlően részt vehet és szavazhat (a nem jelenlévők bekapcsolása kedvéért az adományokból előfizettek egy ötszáz fős videócset-szolgáltatásra). A kisebb ügyekben mindenféle teendőre létrehozott munkacsoportok döntenek, és ők szervezték az eddigi összes tüntetést is.

Hogy zajlanak a nem ritkán akár 6-7 órás döntéshozó fórumok? Ki kommunikál a takarítókkal, a portásokkal? Ki készíti a hallgatók SZFE-s tetoválásait? Hogy született meg a tüntetések legendás dala? Mi tartja a lelket bennük, és mi keseríti el őket? Bemutatunk huszonhat diákot az egyetem őrei közül: kattintsanak rá a fotók alatt a linkekre, és a megnyíló oldalakon mindnyájukról portrét olvashatnak.

Samudovszky Adrián, ötödéves a prózai színész szakon, 25 éves

Nehéz megélni 25 évesen, hogy kikerülünk a világba, kezdenénk a pályánkat, de ehelyett most először találkozunk a hatalom zsarnoki, elnyomó természetével. Erről csak történelemkönyvekben olvastunk.

***

Gerstmár Anna, másodéves a színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzésben, 20 éves

Gyerekek kiabálják oda nekünk, hogy szabad ország, szabad egyetem, egy anyuka pedig azt mondta, a gyereke SZFE-s maszkot kért a szülinapjára, más gyerekek meg nekünk adják a csokijukat, amit amúgy ők ettek volna meg.

***

Nyári Ádám, másodéves a zenés színházi rendező szakon, 20 éves

Azon volt vita, hogy ha mi feláldozzuk szinte a teljes oktatásunkat, akkor vajon nekik is fel kellene-e mondaniuk. Ezek gordiuszi csomók, amiket csak úgy lehetett feloldani, hogy átvágtuk őket: mindenki annyit tesz bele, amennyit a tanulás mellett tud, és amennyi éppen szükséges.

***

Gálhidy Gizella, elsőéves a fizikai színházi rendező – koreográfus szakon, 19 éves

Olyanokat álmodtam, hogy amikor reggel feljövök a pincéből, áll a levegőben a füst, és mindenkit lelőttek, csak én és a barátom éltük túl. Sok ilyen rémálmom volt, de talán ez volt a legnyomasztóbb.

***

Kudar Máté, elsőéves a mesterképzésen, látványtervező művész szakon, 27 éves

Remegtem, mint a kocsonya, csak nem látszott rajtam a kabátom miatt. Fegyelmezetten tartottuk magunkat, de nagyon féltem. Életemben nem kerültem még ilyen szituációba.

***

Fodor Orsi, negyedéves a rendező szak bábrendező szakirányán, 27 éves

Borzasztó volt ráébredni, hogy a dolgozók számára milyen egzisztenciális veszélyt jelent ez az egész, hiszen az ő munkáltatójuk a kancellár, aki egy tollvonással kirúghatja őket. Közösségként felelősek vagyunk egymásért, és keserű érzés, hogy emberek sorsával dobálózik a hatalom.

***

Kabdebon Dominik, harmadéves drámainstruktor szakon, drámajátékos specializáción, 27 éves

Hát mit mondjak? Nagyon szar volt. Úgy mentünk be az egyetemre, hogy tudtuk, megszavazzuk a saját lemondásunkat, minden szétesik, amiért próbálunk küzdeni, és nincs igazság a földön.

***

Darányi-F. Hanna, másodéves a színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzésben, 20 éves

Rájöttünk, hogy nem száz, hanem kilencszáz ilyen sárga maszk kéne. Volt, aki 12 órán át varrta a maszkokat, csak azért, hogy támogassa az ügyünket. Ez elképesztően felemelő érzés volt.

***

Balogh Zsombor, másodéves mozgókép-gyártásszervezés szakon, 20 éves

Én hívogattam fel a nagy színészeket; most eléggé fel van turbózva a névjegylistám.

***

Szenteczki Zita, a doktori iskola harmadéves hallgatója, 29 éves

Erős választ adtunk arra, hogy a fejünk fölött akartak mindenről dönteni: oké, eddig és ne tovább! Megvédjük, ami a miénk, és visszaszerezzük az autonómiánkat.

***

Fülöp Kristóf, másodéves a zenés-színész szakon, 23 éves

Azért is voltam dühös, mert ide olyan emberek járnak, akik teljesíteni akarnak a szakmában, ezért fejleszteni akarják a tehetségüket. Az őszi szünet alatt is bejárnak, ahogy egy zenész is mindennap gyakorol a hangszerén. Ha szünet is van, ezen az egyetemen nincs olyan, hogy nem mehetsz be az épületbe gyakorolni.

***

Kádár Hanna Sára, elsőéves a mesterképzésen, a dokumentumfilm-rendező szakon, 25 éves

Azt gondoltam, ha mindennap beszélek a takarítónőkkel, a portással, a gondnokkal, akkor legalább tudjuk, ki hányadán áll, ki mit szeretne. A helyzet onnantól vált nehézzé, amikor elkezdtek általunk elutasított, a szándékainkkal ellentétes utasítások érkezni Szarka Gábortól: számukra ez egy fenyegető helyzet; azt érzik, nem tudnak mindkét oldalra megfelelni.

***

Vermes Dorka, másodéves a mesterképzés filmrendező szakán, 30 éves

Amikor eldőlt, hogy elfoglaljuk az egyetemet, végre azt lehetett érezni, hogy teszünk valamit, és nemcsak passzív elszenvedői vagyunk az igazságtalan bánásmódnak.

***

Babaitisz Jorgosz, másodéves a televíziós műsorkészítő szakon, 21 éves

Jobbra néztem, és láttam, hogy már kész a sor. Balra néztem, és mint A Gyűrűk Ura valamelyik harcjelenetében, óriási tömeg közeledett felém.

***

Molnár Dorka, másodéves a televíziós műsorkészítő szakon, 21 éves

A szavazatszámlálást úgy szoktuk csinálni, hogy aki igennel szavaz, feláll, majd sorban ülünk le. Gyönyörű pillanat volt, ahogy egyre nagyobb és nagyobb számnál tartottunk, és végül elértünk a 169-hez.

***

Elefánti Emma, elsőéves a drámainstruktor szakon, 21 éves

Féltem, hogy az lesz, mint az összes többi üggyel a közelmúltban: hogy beszélünk, beszélünk, beszélünk róla, aztán szép lassan elsikkad az egész.

***

Fuchs Máté, a doktori iskola elsőéves hallgatója, 33 éves

Így a képzés számomra kezdi értelmét veszteni, mert nem a tudományos fokozatért akartam csinálni, hanem hogy legyen valami, ami később is ehhez az intézményhez köt.

***

Bódi Zsófi, ötödéves a színházi dramaturg szakon, 24 éves

Amikor másnap felkeltünk, egyszerűen mindenki elkezdte azt csinálni, amit ő jónak gondolt; így épült fel a blokád, és így kezdtük megszervezni a közös életünket. Mint amikor beköltözöl egy új helyre, és csak rajtad áll, hogyan alakítod ki: nagyon nagy szabadság volt ebben.

***

Berényi Nóra Blanka, negyedéves a prózai színész szakon, 22 éves

Ez a helyzet azt okozta, hogy emberek önzetlenül segítenek egymásnak, és visszaadják, amit kapnak. Ez a felismerés olyan szeretettel töltött el, amit nem nagyon szoktam tapasztalni.

***

Kelemen Roland, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem drámaírás mesterképzésének hallgatója, jelenleg Erasmuson az SZFE másodéves dramaturgosztályában, 23 éves

Jelenleg négy határon túli, két olasz, két spanyol és két francia hallgató erasmusol az egyetemen. Értik és támogatják, amit csinálunk, de nem biztosak benne, hogyan tudnak a legjobban segíteni benne, mindenesetre próbálkoznak.

***

Dér Asia, negyedéves a doktori iskolán, 35 éves

Az az érzés, hogy van tétje annak, amit teszel és amit gondolsz, egy demokráciában alapérzés lehetne. Úgy, ahogy ebben a közösségben most ezt érezheted napról napra.

***

Aujeszky Nóra Ilona, másodéves a televíziós műsorkészítő szakon, 25 éves

Megható, hogy egy művészeti egyetem mutatja meg, mi az igazi jog, mi az igazán tiszta értéke. Ezt jogászként nagyon szép megélni. Ez az, ami mellett mindig ki akarok tartani.

***

Macsuka Patrik, másodéves a dramaturg szakon, 21 éves

Köztudott volt, hogy az SZFE-n tanítanak a legjobb szakemberek; ha oda felvesznek, az garancia arra, hogy megfelelő képzést fogsz kapni.

***

Zétényi Lina, harmadéves a drámainstruktor szakon, 25 éves

Nehéz volt, hogy a magánéletemben is gyászolok, de mégis azt érzem, hogy az agyam és a szívem is egész máshol jár.

***

Farkas Áron, másodéves az operatőr szakon, 27 éves

Világ életemben tisztában voltam azzal, milyen negatív hatások érhetnek, de hogy ilyen pozitív, reményteli dolgok is megtörténhetnek ebben az országban, azt ezelőtt nem tapasztaltam meg.

***

Radványi Fruzsina, elsőéves a mesterképzésen, látványtervező szakon, 24 éves

