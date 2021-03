Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég megváltozott.","shortLead":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég...","id":"20210305_lidl_autoberles_lizingeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6711ad-2599-4492-936b-4846599e9643","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_lidl_autoberles_lizingeles","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A Lidl mélyebbre ássa magát az autópiacon, már többféle kocsit is kínálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","shortLead":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","id":"20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b250035-146d-4a95-b9c3-0b83760ce5ee","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","timestamp":"2021. március. 07. 08:29","title":"Megjelent a rendelet az óvodai és iskolai gyermekfelügyeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","shortLead":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","id":"20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e2f449-2e13-4475-a3e9-64576621b385","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","timestamp":"2021. március. 05. 12:42","title":"Harmadával esett vissza az OTP nyeresége 2020-ban, de Csányi Sándor elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","id":"20210306_Orban_Viktor_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88799a43-c829-4909-87ad-8fc3170691ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_Viktor_oltas","timestamp":"2021. március. 06. 18:20","title":"Orbán: Május elejére több mint 4 és félmillió ember lesz beoltva Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ecdb35-16c6-4cf6-9269-dbea38af3aee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki két arcmaszkot visel, csak alig növeli az egyébként is nagyfokú védettségét, amit egyetlen eszköztől kap. A nem textilből készült maszkokat pedig egyébként sem ajánlatos egymásra rakni.","shortLead":"Attól, hogy valaki két arcmaszkot visel, csak alig növeli az egyébként is nagyfokú védettségét, amit egyetlen eszköztől...","id":"20210305_maszkviseles_ket_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ecdb35-16c6-4cf6-9269-dbea38af3aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84ae49-6a09-4697-b029-cd965aacb9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_maszkviseles_ket_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 18:23","title":"Itt a legújabb maszkelmélet, lehet, hogy érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki Nagy Dénest az első játékfilmjéért. ","shortLead":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki...","id":"20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8e654-0ad1-4fce-9a6c-c25794f2db99","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:27","title":"Ezüst Medvét nyert Nagy Dénes háborús filmje a Berlinálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kizlinger Lillával a Rengeteg – Mindenhol látlak című film rendezője, Fliegauf Bence osztotta meg a jó hírt. A telefonos felvétel most megnézhető a Berlinale Instagram-oldalán.","shortLead":"Kizlinger Lillával a Rengeteg – Mindenhol látlak című film rendezője, Fliegauf Bence osztotta meg a jó hírt...","id":"20210305_ezust_medve_rengeteg_mindenhol_latlak_kizlinger_lilla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c422e3-0d29-4648-a9b2-9dfb0aadabee","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_ezust_medve_rengeteg_mindenhol_latlak_kizlinger_lilla","timestamp":"2021. március. 05. 18:18","title":"\"Nem hiszem el, 20 éves vagyok!\" – kisebb sokkot kapott a Rengeteg színésze, mikor kiderült, hogy megnyerte az Ezüst Medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]