Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már háborúkat és forradalmat, felújítását utálta és szerette ugyanaz a kormány.","shortLead":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már...","id":"20210307_radetzky_bem_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abaad-4b7a-41e7-83bc-217e12149471","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_radetzky_bem_ter","timestamp":"2021. március. 07. 14:00","title":"Eltűnt a Radetzky-laktanya, de sajnáljuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid kompakt jelentősen többe kerül, mint a GTI, vagy a sokkal erősebb GTI Clubsport.","shortLead":"A plugin hibrid kompakt jelentősen többe kerül, mint a GTI, vagy a sokkal erősebb GTI Clubsport.","id":"20210308_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9cbcfc-3325-4f37-88da-7b65ddc3fcad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_8as_golf","timestamp":"2021. március. 08. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft., így buszainak biztonságossága nem volt garantált - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal.","shortLead":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft...","id":"20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621899d-4d42-4427-9cb3-c964912e79b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","timestamp":"2021. március. 07. 17:06","title":"Megmagyarázta a kormányhivatal, mi a baj a hódmezővásárhelyi ingyenes buszjáratokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és regenerálódásának elősegítésére.","shortLead":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és...","id":"20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928bcc91-ee26-4631-b499-fbe5a5712e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 14:03","title":"65 férőhelyes menedéket építenek a kacsacsőrű emlősöknek, próbálják megmenteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több weboldalon is azonosítottak ezzel kapcsolatos beszámolókat.","shortLead":"Több weboldalon is azonosítottak ezzel kapcsolatos beszámolókat.","id":"20210307_Megindult_az_orosz_dezinformacio_a_nyugati_vakcinak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b80c73-6d55-43a6-83bc-3799ce430ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Megindult_az_orosz_dezinformacio_a_nyugati_vakcinak_ellen","timestamp":"2021. március. 07. 18:42","title":"Megindult az orosz dezinformáció a nyugati vakcinák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is várni a vonzóbb jutalomfalatra, ellenállva a pillanat nyújtotta kísértésnek és lenyelni, amit éppen kínáltak nekik. ","shortLead":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is...","id":"20210307_pillecukorteszt_tintahal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1efb64-fc38-41a5-9117-f01658f47a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pillecukorteszt_tintahal","timestamp":"2021. március. 07. 16:03","title":"Váratlan fejlemény: tintahalak sikeresen teljesítették a pillecukortesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi életben.","shortLead":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi...","id":"20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeb46fd-7700-42ed-b028-3e71840156a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","timestamp":"2021. március. 08. 14:26","title":"Elkészült a Vígszínház etikai kódexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]