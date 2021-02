Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","shortLead":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","id":"20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc26e194-dd09-4931-95c0-3831d89bec7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","timestamp":"2021. február. 11. 19:07","title":"Meghalt Kovács Attila, az egyik legismertebb magyar ingatlancég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el másképp, mint hogy szereti a focit.","shortLead":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el...","id":"202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b0fbf-73c6-4081-b08f-a7e861ad2a8f","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","timestamp":"2021. február. 10. 10:30","title":"Életem piros-fehérben – Öt nyelven beszélt, de a fociét tudta a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","shortLead":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","id":"20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152d322-a7b2-4329-8ca5-5161e461fae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 10. 11:56","title":"Szeptember óta él a minszki svéd nagykövetségen két fehérorosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fülöp Attila Emmi-államtitkár szerint a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága a fővárosban és országos szinten sem éri el a 80 százalékot.\r

","shortLead":"Fülöp Attila Emmi-államtitkár szerint a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága a fővárosban és országos...","id":"20210210_Emmi_voros_kod_hideg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84391b5d-ccae-44b7-8232-8420c4c9d26a","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Emmi_voros_kod_hideg","timestamp":"2021. február. 10. 17:55","title":"Péntektől kiadják a vörös kódot a rendkívüli hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b059136-89f2-41bc-989c-6e2c0dfd9058","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásokra támaszkodva megújították Engel Pál Magyarország középkori településtörténetéről – húsz évvel ezelőtt, CD-n – kiadott adatbázisát, amely így bárki számára böngészhetővé vált az interneten.","shortLead":"Az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásokra támaszkodva megújították Engel Pál Magyarország középkori...","id":"20210210_kozepkori_magyarorszag_digitalis_atlasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b059136-89f2-41bc-989c-6e2c0dfd9058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48da57f4-f490-4f99-b136-0b6dcb5551f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_kozepkori_magyarorszag_digitalis_atlasza","timestamp":"2021. február. 10. 10:03","title":"Felkerült az internetre a középkori Magyarország digitális atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett mesterséges intelligenciát is át lehet verni egy újfajta trükkel.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett...","id":"20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dccd5a-2b48-4fe5-b288-7ee7f99d1478","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","timestamp":"2021. február. 10. 11:43","title":"Rájöttek a kutatók, hogyan lehet átverni a kamuvideókat kiszűrő programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","shortLead":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","id":"20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1696eab-78b2-4a83-9d96-6de3260f0b5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:05","title":"Újabb 45 600 AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy hamarosan állami támogatással is elérhető lesz a Zolgensma. Ezzel a 700 millió forintos gyógyszerrel lehet gyógyítani a gerincvelői izomsorvadásban szenvedő gyerekeket. ","shortLead":"Nem kizárt, hogy hamarosan állami támogatással is elérhető lesz a Zolgensma. Ezzel a 700 millió forintos gyógyszerrel...","id":"20210211_gerincveloi_izomsorvadas_SMA_Zolgensma_kezeles_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1e4b2-87df-4632-9f11-ce03eddeb394","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_gerincveloi_izomsorvadas_SMA_Zolgensma_kezeles_allami_tamogatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:18","title":"Tárgyalnak a világ legdrágább gyógyszerének állami támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]