[{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság után az Egészségügyi Világszervezet is engedélyezte az oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását. Franciaországban is kezdhetnek oltani a vakcinával.","shortLead":"Az Európai Bizottság után az Egészségügyi Világszervezet is engedélyezte az oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását...","id":"20210312_WHO_engedely_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3abc699-dc69-4b87-86a0-a53003e7415a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_WHO_engedely_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. március. 12. 19:41","title":"A WHO is engedélyezte a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f111bd-b225-4864-a2fb-344d4abf99f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény egészségügyi végzettségű ápolókat keres önkéntes munkára az éjszakai és hétvégi műszakba is, de a takarításban és adminisztrátori feladatokban is elkél a segítség.

","shortLead":"Az intézmény egészségügyi végzettségű ápolókat keres önkéntes munkára az éjszakai és hétvégi műszakba is, de...","id":"20210312_Koronavirus_beteg_Balassagyarmat_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f111bd-b225-4864-a2fb-344d4abf99f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3525c-1472-424f-bfb7-80d122c7d124","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Koronavirus_beteg_Balassagyarmat_korhaz","timestamp":"2021. március. 12. 07:31","title":"Átmenetileg nem fogad több koronavírusos beteget a balassagyarmati kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és lélegeztetőgép.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és...","id":"20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa86a5a-a555-4a90-a136-213fd62c974e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 16:47","title":"Operatív törzs: Nincs a kórházakban olyan gyakorlat, hogy választani kellene, ki kapjon intenzív ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabályosan közlekedett, az elé forduló autóst halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolják.","shortLead":"Szabályosan közlekedett, az elé forduló autóst halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolják.","id":"20210313_koncz_ferenc_motoros_baleset_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d0b645-b12b-4b46-a750-464be48291f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koncz_ferenc_motoros_baleset_nyomozas","timestamp":"2021. március. 13. 10:44","title":"Lezárult a nyomozás a fideszes Koncz Ferenc halálos balesetének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi forrásaink. A kórházi személyzet rendkívül leterhelt, aki nem covidosokat lát el, az olt. Sokszor olyan orvosoknak kell a halálhírt közölni a családdal, akiknek a szakterületén eddig szinte egyáltalán nem volt dolguk kezelés során elhunyt beteggel.","shortLead":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi...","id":"20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01802e29-6e39-4e5c-9438-53f38e75598b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:17","title":"Egy orvos szerint választani kell a lélegeztetőgépre kerülő betegek között, a Kórházi Főigazgatóság cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kupé formaterv, bivalyerős gázolajos motor és alacsony fogyasztás. Ezt tudja a bajor gyártó újdonsága. ","shortLead":"Kupé formaterv, bivalyerős gázolajos motor és alacsony fogyasztás. Ezt tudja a bajor gyártó újdonsága. ","id":"20210312_magyarorszagon_a_340_loeros_dizel_bmw_4es_sportkupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dea207-821d-4b3b-8f15-d908a37a2191","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_magyarorszagon_a_340_loeros_dizel_bmw_4es_sportkupe","timestamp":"2021. március. 12. 09:41","title":"Magyarországon a 340 lóerős dízel BMW 4-es sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzésveszély miatt lesz kötelező a home office.","shortLead":"A fertőzésveszély miatt lesz kötelező a home office.","id":"20210312_kotelezo_tavmunka_Lettorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45b7e5-c6ee-46d2-9872-077b8fcd650b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kotelezo_tavmunka_Lettorszag","timestamp":"2021. március. 12. 21:59","title":"Kötelezővé teszik a távmunkát Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]