[{"available":true,"c_guid":"689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","shortLead":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","id":"20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e35d1d1-5028-498c-9485-f8b4f6f72ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","timestamp":"2021. április. 05. 19:40","title":"Egészségügyi ellenőrzés miatt kell két órát várniuk az autósoknak Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","shortLead":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","id":"20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d116b12-17b6-46ea-824e-f2709f0ca9ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","timestamp":"2021. április. 05. 08:41","title":"Megszűnt a kereseti korlát a megváltozott munkaképességűeknél, kétszer annyian találtak állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","shortLead":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","id":"20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bafdce-8dbc-489a-b17c-8cb77b95f9f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","timestamp":"2021. április. 05. 09:41","title":"Hamarosan itt az Audi Q4 e-tron és a sportosabb változata is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","shortLead":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","id":"20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba0bd2-42f7-4184-b6fd-68d1b3b92642","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","timestamp":"2021. április. 04. 21:11","title":"9 embert mentettek ki egy lángoló teherautóból a bátaszéki rendőrök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","shortLead":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","id":"20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d50302-dd6a-4b4a-9132-f251d5651415","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","timestamp":"2021. április. 05. 11:36","title":"A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vélhetően arra gondol, hogy rövidesen elérjük a 2,5 millió beoltottat.","shortLead":"A miniszterelnök vélhetően arra gondol, hogy rövidesen elérjük a 2,5 millió beoltottat.","id":"20210406_orban_viktor_koronavirus_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfb1f19-b406-49ab-a685-54ad589740a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_orban_viktor_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. április. 06. 16:46","title":"Orbán Viktor kiírta a Facebookra, hogy \"hamarosan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket a Marson. A helikopter rövidesen repülni is fog.","shortLead":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket...","id":"20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f717af57-6568-49f4-9a01-c6c07c4786eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","timestamp":"2021. április. 06. 16:03","title":"Túlélte az első marsi éjszakát a NASA helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]