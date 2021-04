Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem teljesen egyértelmű, miért kaptak sokan kevesebb pénzt a megszokottnál.","shortLead":"Egyelőre nem teljesen egyértelmű, miért kaptak sokan kevesebb pénzt a megszokottnál.","id":"20210408_apolok_szolgalati_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cb857a-3c79-437c-8d4b-37cb2e1c5fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_apolok_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. április. 08. 17:32","title":"Több tízezer forintos fizetéscsökkenésre panaszkodnak ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Lassan, de egyenletesen csökken az európai börtönnépesség. A legtöbben azok vannak a rácsok mögött, akik valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt követtek el. Magyarország börtönei továbbra is a túlzsúfoltak közé tartoznak – a helyzet azonban változik.","shortLead":"Lassan, de egyenletesen csökken az európai börtönnépesség. A legtöbben azok vannak a rácsok mögött, akik valamilyen...","id":"20210408_Masfel_millio_ember_el_az_europai_bortonokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2fc4f6-e0d0-499e-be57-94b532a9c00c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210408_Masfel_millio_ember_el_az_europai_bortonokben","timestamp":"2021. április. 08. 10:20","title":"Még mindig zsúfoltabbak a magyarországi börtönök az európai átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő Jair Bolsonaro elnök politikai manőverei súlyosbítják az egészségügyi és gazdasági válságot.","shortLead":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő...","id":"202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30dc77-120f-47df-808f-bf7bfe5c4357","keywords":null,"link":"/360/202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","timestamp":"2021. április. 08. 15:00","title":"Brazíliában robbant a vírusbomba, és globális hatásai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca24798-b9a0-4496-8556-9256e7f4c49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy látványos „Végső biztonsági teszttel”.","shortLead":"Egy látványos „Végső biztonsági teszttel”.","id":"20210407_Megmutatta_Volvo_miert_allnak_at_elektromos_autokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca24798-b9a0-4496-8556-9256e7f4c49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a4b884-9658-4620-86ed-05b38538e524","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megmutatta_Volvo_miert_allnak_at_elektromos_autokra","timestamp":"2021. április. 07. 08:05","title":"Megmutatta a Volvo, miért állnak át elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök 10 másodperc csendet kért Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalása után. Jakab Péter a szokásos, pikírt beszédét mondta, a kormányoldal pedig oltásellenességgel vádolta az ellenzéket. ","shortLead":"Kövér László házelnök 10 másodperc csendet kért Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalása után. Jakab Péter...","id":"20210407_Gyurcsany_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916a6f5-c1e4-4d1c-9026-58058057bfeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Gyurcsany_a_Parlamentben","timestamp":"2021. április. 07. 14:07","title":"Gyurcsány azzal vádolta a Fideszt, ők ölték meg a koronavírus miatt elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni e-mailben.","shortLead":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni...","id":"20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031b7be-8a46-4e49-85f4-8283f4a0d984","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"„Kérdésekkel provokált” – állítja egy osztrák újságíróról a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","shortLead":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","id":"20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b71df-50b6-428d-9bd3-71c498a7f294","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","timestamp":"2021. április. 08. 11:48","title":"Teslát és elektromos Fiatot is kínál már a Tchibo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]