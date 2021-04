Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: restart, osztályharc, véleménycsata, provokáció, kisérettségi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

\r

","shortLead":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

\r

","id":"20210412_Nyitas_koronavirus_Anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b506f29-668c-4cfa-966c-74e2cae7139c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Nyitas_koronavirus_Anglia","timestamp":"2021. április. 12. 07:27","title":"Kinyitnak a vendéglátóhelyek és a boltok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ecd78f-0d5f-4319-a54a-0ef536e52b10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkező járművek mindkét forgalmi sávban szétterítették a csapágygolyókat, amelyek balesetveszélyt jelentettek az úttesten.","shortLead":"Az érkező járművek mindkét forgalmi sávban szétterítették a csapágygolyókat, amelyek balesetveszélyt jelentettek...","id":"20210410_Csapagygolyok_omlottek_a_86os_utra_a_teherautos_elhajtott_a_helyszinrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ecd78f-0d5f-4319-a54a-0ef536e52b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984842ae-93e7-4a3e-9b3f-af47d3744b67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Csapagygolyok_omlottek_a_86os_utra_a_teherautos_elhajtott_a_helyszinrol","timestamp":"2021. április. 10. 10:39","title":"Csapágygolyók ömlöttek a 86-os útra, a teherautós elhajtott a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett kutatást a magyarok utazási kedvéről.","shortLead":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett...","id":"20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f5a68-f714-43c3-bdfb-a5f1d7561255","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","timestamp":"2021. április. 12. 06:15","title":"A tavalyinál is drágább lesz idén nyáron a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5339d314-8e5e-41f9-b739-25f6d7cefc90","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szombat hajnalban is folytatódtak Észak-Írország több városában a több mint egy hete tartó zavargások. Az utóbbi évek legsúlyosabb válsága mögött több ok is rejtőzik, ám mindegyik visszavezethető arra, hogy a Nagypénteki Egyezmény 1998. április 10-ei aláírása óta eltelt több mint két évtized sem volt elég ahhoz, hogy valódi bizalom alakuljon ki az Egyesült Királyságot támogató protestánsok és a függetlenséget vagy inkább az Írországhoz való csatlakozást kívánó republikánus katolikusok között.","shortLead":"Szombat hajnalban is folytatódtak Észak-Írország több városában a több mint egy hete tartó zavargások. Az utóbbi évek...","id":"20210410_Egyre_nagyobb_a_kaosz_EszakIrorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5339d314-8e5e-41f9-b739-25f6d7cefc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ddf537-4e2a-4133-afff-735cb4921078","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Egyre_nagyobb_a_kaosz_EszakIrorszagban","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Egyre nagyobb a káosz Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","shortLead":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","id":"20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a138dbd2-d129-4ee4-bd2c-c4651eb4e17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","timestamp":"2021. április. 11. 08:47","title":"50-100 ezer kamiont kellene leterelni a magyar utakról, hogy teljesíteni tudjuk az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben.","shortLead":"Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben.","id":"20210412_Elesebb_a_verseny_a_gimnaziumi_helyekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676efaf-e851-41d9-b69b-96670f5dadfa","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Elesebb_a_verseny_a_gimnaziumi_helyekert","timestamp":"2021. április. 12. 10:15","title":"Élesebbá vált a verseny a gimnáziumi helyekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]