Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden XVIII. kerületi óvodásnak, 1-4. osztályos tanulónak, valamint óvodai és iskolai dolgozónak tesztlehetőséget biztosít az önkormányzat.","shortLead":"Minden XVIII. kerületi óvodásnak, 1-4. osztályos tanulónak, valamint óvodai és iskolai dolgozónak tesztlehetőséget...","id":"20210414_ovoda_koronavirus_teszt_pestszentlorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278d491-750d-4b99-a457-4b691ad45739","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_ovoda_koronavirus_teszt_pestszentlorinc","timestamp":"2021. április. 14. 21:50","title":"Az óvodásoknak is koronavírus-tesztelést kínál a pestszentlőrinci önkormányzat a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","shortLead":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","id":"20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7dda51-9ded-4fef-af38-fc8ec6ee1d07","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","timestamp":"2021. április. 14. 11:48","title":"Látványos videón, ahogy egy nap alatt belepi a hó Eplényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszergyártó elkezdte az oltóanyag egy új változatának a tesztelését.","shortLead":"A gyógyszergyártó elkezdte az oltóanyag egy új változatának a tesztelését.","id":"20210414_moderna_vakcina_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9226c0d2-2b19-4c53-a44a-b11c3b8821a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_moderna_vakcina_vedelem","timestamp":"2021. április. 14. 05:15","title":"Moderna: fél évvel a második oltás után is jól véd a vakcina az összes vírusvariáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd valamikor valamiről valamit mondani fog.","shortLead":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd...","id":"20210414_Orban_Viktor_bejelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e76329-9afb-47cb-a7ff-ac91a8818186","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Orban_Viktor_bejelent","timestamp":"2021. április. 14. 15:09","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve mindjárt ott, hogyan szerzik vissza a bizonytalan időszakban az időközben biztos munkát talált munkaerőt a cégek. És akkor is kérdés: mi lesz azokkal, akik nem kaptak oltást?","shortLead":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve...","id":"20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b8156-7f1f-49d0-a1fc-f70d28a541cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","timestamp":"2021. április. 14. 20:00","title":"Arra ne számítsunk, hogy egyből beindulnak majd a kocsmák és szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","shortLead":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","id":"20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa6707-f157-4701-a567-194b4da677e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"A Jobbik LMP-s politikust támogat a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","shortLead":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","id":"20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c99b22-3a39-4d4a-8c26-a3ff5304c7d5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","timestamp":"2021. április. 14. 12:23","title":"Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat már közel 20 év is látni lehetett.","shortLead":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat...","id":"20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d75ca5-965d-431a-9434-9748d1f0edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","timestamp":"2021. április. 14. 14:03","title":"Tudósok bírálják Elon Muskot, amiért chipet rakott egy majom agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]