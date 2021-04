Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy minapi Márki-Zay Péter-interjú nyomán újra fellángolt a vita a gyereknevelésben alkalmazható testi fenyítésről. Ha azt gondolnánk, hogy a „fekete pedagógia” nézeteit már rég elfeledtük, nagyot tévedünk. Bár a törvény tiltja, elfogadott nevelési eszközként tekintünk ma is egy-egy pofonra vagy fenékre verésre.



","shortLead":"Egy minapi Márki-Zay Péter-interjú nyomán újra fellángolt a vita a gyereknevelésben alkalmazható testi fenyítésről. Ha...","id":"20210415_Tenyleg_belefer_egyegy_pofon_a_nevelesi_folyamatba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021ed940-5b26-4b82-af44-5c69ce5d4ea7","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Tenyleg_belefer_egyegy_pofon_a_nevelesi_folyamatba","timestamp":"2021. április. 15. 18:00","title":"Tényleg belefér egy-egy pofon a nevelési folyamatba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338826d-4757-4403-94df-9c093a7a171b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves Ludwig Ahgren még akkor sem kapcsolta ki a kamerákat, amikor fürödni vagy auldni ment. A 31. nap végére már több mint 280 ezer előfizető volt a csatornáján.","shortLead":"A 25 éves Ludwig Ahgren még akkor sem kapcsolta ki a kamerákat, amikor fürödni vagy auldni ment. A 31. nap végére már...","id":"20210414_ludwig_ahgren_twitch_rekord_feliratkozas_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3338826d-4757-4403-94df-9c093a7a171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dcc139-9533-44eb-aba9-905274ae1108","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_ludwig_ahgren_twitch_rekord_feliratkozas_elofizetes","timestamp":"2021. április. 14. 16:03","title":"31 napon át élőben közvetítette az életét, új rekord született a Twitch-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","shortLead":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","id":"20210414_New_York_robotkutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5b11-9544-46ac-850f-adda889121ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_New_York_robotkutya","timestamp":"2021. április. 14. 19:10","title":"A Black Mirrort emlegették, amikor a rendőrség robotkutyája felbukkant New York utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani.","shortLead":"A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani.","id":"20210415_vasut_gazolas_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7fb941-f9eb-4ba0-8621-6a6ddbaf497f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_vasut_gazolas_ferihegy","timestamp":"2021. április. 15. 19:27","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Ferihegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","shortLead":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","id":"20210414_Orban_terasz_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243b90-9c29-465a-834c-834ce12de562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Orban_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 16:20","title":"Orbán: Akár már a jövő hét közepén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","shortLead":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","id":"20210414_Verekedes_ket_panda_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9dffc-1364-4f47-8d40-2dd7b58d89ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Verekedes_ket_panda_video","timestamp":"2021. április. 14. 16:33","title":"Összeverekedett két panda Szecsuanban, 17 percig gyűrték egymást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e84df27-82ee-43f2-a098-ed85f6f42635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportosra hangolt cseh elektromos autó kétféle változatban érkezett meg hazánkba.","shortLead":"A sportosra hangolt cseh elektromos autó kétféle változatban érkezett meg hazánkba.","id":"20210416_sportos_villanyauto_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_sportline_iv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e84df27-82ee-43f2-a098-ed85f6f42635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1733cea-60a8-4d0c-8f63-17ab4872a044","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_sportos_villanyauto_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_sportline_iv","timestamp":"2021. április. 16. 06:41","title":"Sportos villanyautó: Magyarországon a Skoda Enyaq Sportline iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni oltani.\r

","shortLead":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni...","id":"20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716cf8c-93d3-4825-9ecd-1fd0e2564fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","timestamp":"2021. április. 14. 10:41","title":"Már a 16-18 éves krónikus betegeket is beoltják a Heim Pál kórházban az egyik orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]