[{"available":true,"c_guid":"d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","shortLead":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","id":"20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c3c66-e449-4b94-b204-ffc7d238e193","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","timestamp":"2021. április. 18. 14:48","title":"Kijutott a világbajnokságra a női kézilabda-válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet egy nappal a tranzakció bejelentése előtt hozott.","shortLead":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet...","id":"202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396187f8-8972-4b38-9657-c64249f49918","keywords":null,"link":"/360/202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","timestamp":"2021. április. 19. 07:00","title":"Az Aegon is valamelyik havernál landolhat, a kérdés csak az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért szerencsére, mert tapasztalataink alapján a Google megoldásánál sokkal jobb eredményeket dob ki.","shortLead":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért...","id":"20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1776bf-7abf-4b57-85f6-2fde28062a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","timestamp":"2021. április. 17. 18:00","title":"Sokkal jobb, mint a Google Fordító, és most már magyarul is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó projekt pénz híján végül fapados verzióban valósulhat meg, de még így is hatalmas előrelépés lenne a kialakult áldatlan állapotokhoz képest.","shortLead":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó...","id":"20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6679429b-f057-4a3e-b7ef-953537cd2d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2021. április. 18. 14:00","title":"Lecsupaszították a Blaha Lujza tér felújítását, de így is csúszhat a megvalósítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat – derül ki egy amerikai kutatásból. ","shortLead":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése...","id":"20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e6bbe-02da-49dd-8c71-66d92e607392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","timestamp":"2021. április. 19. 10:03","title":"Kiderült, hogy nem örülnek a fák a zajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360...","id":"20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5680c1-d949-4c7f-a26c-97d9996197a8","keywords":null,"link":"/360/20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","timestamp":"2021. április. 19. 08:00","title":"Radar360: Nyitnak az iskolák, szuperligát indítanak a nagy fociklubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","shortLead":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","id":"20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baf307-884d-4830-a0e6-e33af92132d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","timestamp":"2021. április. 18. 10:24","title":"Megegyezett a világ két legnagyobb szénkibocsátó országa a kibocsátáscsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]