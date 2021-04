Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f58d9268-9a2f-4e1c-be41-6af1d929d1db","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Lényegében semmiben sem ért egyet a Dunaferr körül hadakozó két csoport, sőt, amiről az egyik azt állítja bírósági papírja van, a másik is ugyanilyen határozottan állítja annak pont az ellenkezőjét. Egy dologban lehetünk csak biztosak: nem lesz könnyű dolga a nyomozóhatóságoknak, bíróságoknak, ha igazságot akarnak szolgáltatni.","shortLead":"Lényegében semmiben sem ért egyet a Dunaferr körül hadakozó két csoport, sőt, amiről az egyik azt állítja bírósági...","id":"20210419_Dunaferr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58d9268-9a2f-4e1c-be41-6af1d929d1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f142edd1-0bce-4363-8255-615c6f9258a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 19. 20:00","title":"Kopaszokkal és meghatalmazásokkal mennek egymásnak a Dunaferr-ügy szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvársajtó szerint megvárja a királynő – a nagymamája – születésnapját.","shortLead":"A brit bulvársajtó szerint megvárja a királynő – a nagymamája – születésnapját.","id":"20210419_Harry_herceg_a_tervezettnel_kesobb_utazhat_vissza_Kaliforniaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda0b2bf-b1a4-43ad-81dd-5e901440793d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Harry_herceg_a_tervezettnel_kesobb_utazhat_vissza_Kaliforniaba","timestamp":"2021. április. 19. 09:51","title":"Harry herceg a tervezettnél később utazhat vissza Kaliforniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem engedik be hozzá az orvosait. Most a New York Times is állást foglalt az ügyben.","shortLead":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem...","id":"20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b935279-97c5-4db1-bada-260e704dfea4","keywords":null,"link":"/360/20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","timestamp":"2021. április. 18. 09:15","title":"New York Times: Putyin mentse meg Navalnij életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","shortLead":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","id":"20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba0963-b575-4d49-8e86-d7ccd024aec8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","timestamp":"2021. április. 19. 11:28","title":"Szarvas József: “Én azt várom, hogy történjen valami személyes ügy az egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszter az igazgatóknak szóló levelében azt is kijelenti, az óvodás csoportokat nem lehet összevonni akkor sem, ha alacsony a jelenlévők létszáma.","shortLead":"A miniszter az igazgatóknak szóló levelében azt is kijelenti, az óvodás csoportokat nem lehet összevonni akkor sem, ha...","id":"20210418_Rugalmasan_de_a_jogszabalyok_szerint_jarjanak_el_az_iskolaigazgatok_a_hianyzasokkal_keri_Kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d7f796-e25f-494c-a075-5291d8b973e3","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Rugalmasan_de_a_jogszabalyok_szerint_jarjanak_el_az_iskolaigazgatok_a_hianyzasokkal_keri_Kasler","timestamp":"2021. április. 18. 14:25","title":"Rugalmasan, de a jogszabályok szerint járjanak el az iskolaigazgatók a hiányzásokkal, kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea26216-bd47-41ba-91b1-0acec976e9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb piacának akkora az ereje, hogy még a kisméretű autókból is megéri hosszított változatot piacra dobni. A nagyobb modellekből pedig kötelező. ","shortLead":"A világ legnagyobb piacának akkora az ereje, hogy még a kisméretű autókból is megéri hosszított változatot piacra...","id":"20210419_Kina_Audi_A7_tengelytav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea26216-bd47-41ba-91b1-0acec976e9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbbdbb7-7bdb-48cb-9367-d54bbb9bae26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Kina_Audi_A7_tengelytav","timestamp":"2021. április. 19. 11:21","title":"Kínában mindig a nagyobb kell, itt az Audi A7 nyújtott változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]