[{"available":true,"c_guid":"a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","shortLead":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","id":"20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9502a1c4-0f97-4e08-8a6f-5f7be6722710","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","timestamp":"2021. április. 12. 07:26","title":"A részben általa tervezett Land Rover viszi utolsó útján Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f58795-7dda-4cbd-8b91-08aa94ef35d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon hatékonyabb egy magáncég kezdőknek szánt programozótanfolyama a járvány elején meghirdetett állami képzésnél? A Green Fox Academy, a Microsoft és a HTTP Alapítvány háromhetes mentorált kurzusán olyan feszes tempót diktáltak, amellyel a klasszikus oktatásban felnőttek nehezen tudnak lépést tartani. Az is kiderült, hogy a “konzerv” tananyag is lehet hatékony mentorálással támogatva, nem szükséges az állandó tanári jelenlét.","shortLead":"Vajon hatékonyabb egy magáncég kezdőknek szánt programozótanfolyama a járvány elején meghirdetett állami képzésnél...","id":"20210411_informatikai_kepzes_http","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f58795-7dda-4cbd-8b91-08aa94ef35d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca19ec-8101-4b17-93ba-54634bd6f7c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_informatikai_kepzes_http","timestamp":"2021. április. 11. 14:00","title":"Mire lehet elég egy háromhetes informatikusképzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iparművész 85 éves korában hunyt el – a gyászhírt a Facebookon közölte a családja. ","shortLead":"Az iparművész 85 éves korában hunyt el – a gyászhírt a Facebookon közölte a családja. ","id":"20210412_Meghalt_Szabo_Laszlo_a_tevemaci_megalkotoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde206ef-b212-4f5a-abd8-0eafaeaf392e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Meghalt_Szabo_Laszlo_a_tevemaci_megalkotoja","timestamp":"2021. április. 12. 09:16","title":"Meghalt Szabó László, a Tévémaci megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni gáláján. Vanessa Kirby elől is elvitte Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját.



","shortLead":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni...","id":"20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b051af-32e3-4a32-a248-b10dd0ce79ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","timestamp":"2021. április. 12. 08:40","title":"Tarolt A nomádok földje a BAFTA-díjkiosztón, Vanessa Kirby nem nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530fef09-e4d9-4724-85db-9fc63caee6b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiltakozásul az afroamerikai kisebbség lehetőségeit korlátozó választójogi szigorítások miatt elviszi Georgia államból új, nagyköltségvetésű filmje forgatását Will Smith.","shortLead":"Tiltakozásul az afroamerikai kisebbség lehetőségeit korlátozó választójogi szigorítások miatt elviszi Georgia államból...","id":"20210413_Will_Smith_beragott_Georgiara_megsem_forgat_az_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530fef09-e4d9-4724-85db-9fc63caee6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1cd9d8-4b1b-49e8-ad3a-5d33027f528d","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Will_Smith_beragott_Georgiara_megsem_forgat_az_allamban","timestamp":"2021. április. 13. 08:40","title":"Will Smith dühös lett Georgiára, mégsem forgat az államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","shortLead":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","id":"20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8e7a51-77d3-40a4-869a-051aab174248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","timestamp":"2021. április. 12. 10:53","title":"Valami gond van a Vodafone-nál, sokan nem tudnak telefonálni [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]