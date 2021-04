Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360...","id":"20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924dc08c-9a46-4c9a-84a0-f7dca945bef6","keywords":null,"link":"/360/20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","timestamp":"2021. április. 22. 07:50","title":"Radar360: Visszautasított vakcinák és új klímacélok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da3dbf0-79e8-474a-b581-9a021e7f9331","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek, akik megfordulnak a Semmelweis Egyetem long Covid-ambulanciáján. A fertőzés szövődményeivel felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt számolniuk kell, az ő rehabilitációjukra pedig az egész magyar egészségügyi rendszernek fel kell készülnie. Az ambulanciát létrehozó orvosokkal és egy neurológussal beszélgettünk arról, mi állhat a poszt-Covid-szindróma mögött. ","shortLead":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek...","id":"20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da3dbf0-79e8-474a-b581-9a021e7f9331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b427a-00f4-4b75-b7f2-bf012f035c3c","keywords":null,"link":"/360/20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy a poszt-Covid-szindróma népbetegség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal a Tyrannosaurus rexről érkezett egy meglepő állítás.","shortLead":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal...","id":"20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f9fd4-f7ea-4288-80cd-cbae1ae1bb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","timestamp":"2021. április. 21. 15:03","title":"A T-rex olyan lassan sétált, hogy egy ember is lehagyhatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","shortLead":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","id":"20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff3d22-0faa-4dde-b28b-df6290183d4c","keywords":null,"link":"/sport/20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 12:05","title":"Elmarad a budapesti nemzetközi tenisztorna, a szövetség szerint nem lehet biztonságosan megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon, aztán rájöttem, hogy ez sehova nem vezet – mondja Antal, aki egy olyan startupot finanszíroz, ami a Karib-térségben próbálja eladni applikációját. A nyomás folyamatosan nő, ahogy közelednek a határidők, ráadásul új forrásokat is be kellene vonniuk. Angyali üzlet, második rész. ","shortLead":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon...","id":"20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb782d4-c091-4df8-ae4d-60a6c1f7670f","keywords":null,"link":"/360/20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 20. 19:00","title":"Doku360: A család sem aludna jól, ha azon aggódnék, hogy ez kockázatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a televíziókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilváníthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]