[{"available":true,"c_guid":"678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében úgy dönt, akkor hamarabb is véget érhet.","shortLead":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében...","id":"20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78cac65-b630-41fb-a891-509b58c98cab","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","timestamp":"2021. április. 21. 08:12","title":"A kormány lehetőséget ad magának, hogy őszig fenntartsa a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","id":"20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa89676-738f-4722-8a34-c37364fd4142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 21. 18:49","title":"Palkovics olyan ajánlatot tenne Karácsonynak és Baranyinak a kínai egyetemért, ami “nem lesz semmi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"K. Busht sokkolta, ahogy az emberek a Michelle Obamával való jó kapcsolatára reagáltak.","id":"20210420_A_BushObama_baratsagot_meg_mindig_nem_erti_sok_amerikai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c843bb17-0d67-41e5-8d54-8438763707be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe1a0e2-a390-452f-89fe-439787c1bb4b","keywords":null,"link":"/elet/20210420_A_BushObama_baratsagot_meg_mindig_nem_erti_sok_amerikai","timestamp":"2021. április. 20. 11:53","title":"A Bush–Obama-barátságot még mindig nem érti sok amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és a nemzetközi futballszövetség mennyire tud egységesen fellépni ellene.","shortLead":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és...","id":"20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b1b93e-f8fd-4153-8e7a-58f92602e7d1","keywords":null,"link":"/sport/20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","timestamp":"2021. április. 19. 22:33","title":"Csányi szerinte az Eb-t még nem veszélyezteti a Szuperliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]