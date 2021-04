Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra, hogy korábban Washington utasította ki a washingtoni nagykövetség, illetve a New York-i főkonzulátus tíz alkalmazottját. Újabb szankciók is várhatók és Prága, amely 18 orosz diplomatát küldött haza, szolidaritást kér a többi EU-tagállamtól.","shortLead":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra...","id":"20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6027acc4-2ee7-4d7c-a0f7-6757b96773ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","timestamp":"2021. április. 21. 16:58","title":"Moszkva kiutasított tíz amerikai diplomatát, további szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a televíziókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilváníthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","shortLead":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","id":"20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec1281-5721-4f37-bc32-072090a7b6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","timestamp":"2021. április. 21. 10:33","title":"Vége a kifogásnak: nem fog lemerülni az akku a Google Meet találkozókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez, a Windows-gyártó döntött úgy, hogy új, biztonságos megoldást ad a szülők kezébe.","shortLead":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez...","id":"20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcef9c-45c9-4065-b4ae-3f3fdcc75a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","timestamp":"2021. április. 20. 14:03","title":"Gyerekverziója is van már a Microsoft böngészőjének, még telepíteni sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek","shortLead":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket...","id":"20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7b2ff5-a240-457c-a767-9d42291750fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 21. 19:42","title":"Az EU-nak nem kell az AstraZeneca és Johnson & Johnson 300 millió extra adag vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további társukkal.","shortLead":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további...","id":"20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb7e0ad-ad85-4761-a872-badffc3a96c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","timestamp":"2021. április. 21. 08:11","title":"Budapesten át utazhatott két orosz ügynök a csehországi robbantáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy hírhedt börtönkórházba szállították Alekszej Navalnijt, Elon Musk szerint nem ők hibáztak a texasi halálos balesetben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy hírhedt börtönkórházba szállították Alekszej Navalnijt, Elon Musk szerint nem ők hibáztak a texasi halálos...","id":"20210421_Radar360_Dontott_az_eskudtszek_Floydugyben_a_CEU_nem_ter_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc96b0-37d6-44fb-a83d-743fb73aaf9f","keywords":null,"link":"/360/20210421_Radar360_Dontott_az_eskudtszek_Floydugyben_a_CEU_nem_ter_vissza","timestamp":"2021. április. 21. 07:44","title":"Radar360: Döntött az esküdtszék Floyd-ügyben, a CEU nem tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]