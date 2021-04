Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl van a harmadik bevetésén az Ingenuity nevű kis drón, amely ezúttal nemcsak a megtett távot, hanem a sebességét is növelte.","shortLead":"Túl van a harmadik bevetésén az Ingenuity nevű kis drón, amely ezúttal nemcsak a megtett távot, hanem a sebességét is...","id":"20210426_ingenuity_mars_dron_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aa828d-4c25-4dbb-909b-98dac46d289a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_mars_dron_helikopter","timestamp":"2021. április. 26. 11:33","title":"Sebességrekord született a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","shortLead":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","id":"20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaef5a0-eb09-4f99-961c-97ef82e7dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","timestamp":"2021. április. 26. 05:12","title":"Frances McDormand kapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió ember kapta meg eddig az első oltását.","shortLead":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02dde1e-79a8-4f9d-ab99-59c0ac41c983","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. április. 27. 09:14","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","shortLead":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","id":"20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8ccda2-88e7-4e27-a01d-9ee0865c3af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 26. 08:07","title":"180 km/h-ban limitálják a Renault-ok végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee612dbf-e72e-4b38-b55f-276d9a1119b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple elsősorban saját ökoszisztémáján belülre tervezte az elveszett dolgok megkeresésében segítő kis eszközt, kiderült, hogy az AirTag azért ki tud lépni az Apple-világból.



","shortLead":"Bár az Apple elsősorban saját ökoszisztémáján belülre tervezte az elveszett dolgok megkeresésében segítő kis eszközt...","id":"20210426_apple_airtag_nfc_erzekelo_kompatibilis_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee612dbf-e72e-4b38-b55f-276d9a1119b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d018f8f-6b5f-4036-bc9e-439308aa1230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_airtag_nfc_erzekelo_kompatibilis_androidos_telefon","timestamp":"2021. április. 26. 10:03","title":"Nem gond, ha androidos, ön is használhatja az Apple AirTag eszközét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második körös tesztjét, ez azonban még nem történt meg.","shortLead":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második...","id":"20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60313b7-3c67-4ccc-9a65-b5d10c014be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","timestamp":"2021. április. 26. 19:03","title":"Még el sem kezdődött a második teszt, csúszhat az Apple csodaszemüvegének érkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","shortLead":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","id":"20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f1ad7-e708-4d3c-af5f-7a4febee1123","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. április. 26. 10:37","title":"Szívizomgyulladásos esetek miatt kivizsgálják a Pfizer vakcináját Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik, hogy a munkatársak védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak.","shortLead":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik...","id":"20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e8484e-1590-47a0-89f4-cce874bf7600","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","timestamp":"2021. április. 26. 15:18","title":"Még maszk sem kell majd a színházakba, a színészekről pedig megfeledkezett a rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]